Política | 5 sep 2026
Soberanía ajada
“Oportunismo y rapiña”: Rafael Bielsa despreció la “novatada” libertaria por Malvinas
“Las palabras de Milei son los breves ladridos de un caniche toy a su dueño”, planteó el excanciller en referencia al alineamiento del Gobierno con los Estados Unidos. Dijo además que “no hubo inteligencia” del Poder Ejecutivo.
El excanciller argentino, Rafael Bielsa, cuestionó en duros términos el anuncio del presidente Javier Milei en cadena nacional sobre la Cuestión Malvinas y consideró que “no hubo inteligencia en el Poder Ejecutivo, sino oportunismo y rapiña, y los desprecio por eso”.
“No voy a argumentar contra esta novatada porque sería hacerlo contra Malvinas, y a favor de los ingleses. Pero les cuento las costillas a los libertarios y no me voy a olvidar de lo que están haciendo con todo lo que amamos en Argentina. Lo recordaré todos los días, como recuerdo todos los días a Malvinas, tierra que a ellos no les importa”, arremetió el letrado y escritor.
En cuanto a los propuestas esbozadas por el líder libertario, objetó: “No le creo una sola palabra al Presidente, y por eso no escucho las suyas. Y las que me llegan no las tomo en serio”.
En cambio, señaló que la actitud del mandatario lo afecta de manera personal por su propia experiencia respecto a Malvinas y que las palabras del mandatario deben ser leídas en un contexto de alineamiento de la Argentina con Washington.
“Yo fui voluntario en la Guerra de Malvinas: no me convocaron a combatir; me mandaron un diploma, que conservo. No me batí, pero me dura la moral de combate: hay que escuchar a los que pelearon, no a los que hoy descubren que tienen algo para decir que puede beneficiarlos”, planteó Bielsa en declaraciones a Noticias Argentinas.
En igual tesitura, el dirigente peronista indicó que “las palabras de hoy del Gobierno son los breves ladridos de un caniche toy a su dueño: grajeas de fidelidad, lentejas de credibilidad. Pero infidelidad a la causa nacional, que no entiende, y a la gravedad de una disputa, que es el desorden de Donald Trump confrontando a China, de la que no participa como debiera”.
“Para los argentinos, mis compatriotas, en siete días más el fervor que haya se habrá consumido sin consumarse. Y tengo que decir, para los norteamericanos, que no son mi audiencia, y para los británicos, que devuelvan lo que jamás les perteneció, lo que usurpan”, remató el exministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.