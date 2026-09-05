Con agenda propia, Villarruel presentó libro homenaje a los veteranos de Malvinas

Este viernes tuvo lugar la presentación de “Malvinas, Epopeya Nacional. Hablan los héroes, hablamos de los héroes”, publicación que reúne las voces directas de los veteranos de guerra y reflexiona sobre la soberanía y el sacrificio de los soldados durante el conflicto de 1982.

Horas después de la cadena nacional del presidente Javier Milei por la Causa Malvinas, el acto se realizó en el Salón General San Martín del Honorable Senado de la Nación, propiciado por la vicepresidente de Nación Victoria Villarruel, y organizada por la Dirección Gesta de Malvinas del Senado, a cargo de Nicolás Kasanzew, y la Dirección General de Publicaciones de la Cámara Alta, a cargo de Grisela García Ortiz. También participaron autoridades del Senado, representantes de grupos de combatientes de Malvinas, galardonados y familiares.

Para iniciar, Kasanzew comenzó su discurso dedicando el libro a “nuestros héroes; ellos defendieron las Malvinas con las armas, ahora tenemos que defenderlas con libros, los libros son un arma y han llegado a alterar la marcha de la historia”.

El director remarcó que “todas las mentiras y canalladas de las redes sociales, como las mentiras de las declaraciones políticas, con respecto a la soberanía de las Islas, van a desaparecer. Pero los libros van a seguir siendo un arma en defensa de nuestra patria y de las Malvinas, hasta el día en que llegue, como reza nuestra divisa: Malvinas volveremos, viva la patria”.

Dentro de ese marco, se proyectó un video homenaje, con letra de Kasanzew e interpretación del trovador santafesino Carlos Longoni. A su término, el padre Pedro Francisco José Giunta realizó una invocación religiosa y bendijo los libros, cuyo ejemplar número uno fue entregado por la directora Grisela García Ortiz a la vicepresidente Victoria Villarruel. Quienes a continuación, y junto a las autoridades responsables de la publicación, comenzaron con la entrega de los libros, a cada uno de los 80 veteranos presentes, y a los familiares de los caídos.

El acto, además, contó con la participación de la Agrupación Musical de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida por Jorge Zervin, y del cantante Nicolás Iwaszewicz. Incluso, estuvo presente la Virgen de Luján Malvinera, recuperada en 2019, cuya presencia acompañó toda la ceremonia.

En tanto, la Bandera Nacional fue portada por veteranos de Malvinas: el Suboficial Mayor (Re) VGM Américo Carlos Mayorga, integrante de la Compañía de Comunicaciones 3, fue el abanderado. Mientras que como escolta izquierdo participó el Sargento Ayudante (Re) VGM Edgardo Daniel González, artillero de los helicópteros Bell de Aviación del Ejército, y el escolta derecho fue el Soldado Conscripto Clase 63 Roberto Guillermo Basso, integrante de la Compañía de Comunicaciones Mecanizada 10.

La presentación concluyó con un homenaje a la memoria de los combatientes caídos, al realizarse el toque de silencio, a cargo de la Agrupación Musical de la Policía, interpretado por Miguel Hornes. Finalmente, se entonaron las estrofas de la Marcha de San Lorenzo y la Marcha de Malvinas.

Según se destacó, el encuentro reafirmó “el compromiso del Senado de la Nación con la preservación de la memoria de la Gesta de Malvinas, el reconocimiento permanente a sus veteranos y el homenaje a los caídos, así como con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.