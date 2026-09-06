León VIX en Argentina: primer encuentro de Jorge Macri con el nuevo nuncio apostólico

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió con monseñor Michael Wallace Banach, designado nuevo nuncio apostólico en la Argentina. Fue el primer encuentro entre ambos desde la llegada al país del representante del Papa y se dio en el marco de la próxima visita de León XIV.

Banach es la máxima autoridad en el país de la Santa Sede y acompaña la coordinación de la segunda misión de avanzada del Vaticano, orientada a definir la agenda, logística y organización de la visita que se concretará del 8 al 11 de noviembre.

“Me reuní con el Nuncio Apostólico, monseñor Michael Wallace Banach. Hablamos sobre la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina y sobre lo que significará para nuestra Ciudad. Después de casi 40 años, la Ciudad volverá a recibir a un Papa”, puntualizó el alcalde metropolitano.

Asimismo, puso de relieve que la llegada del líder de la Iglesia Católica “será un acontecimiento histórico, de una magnitud que pocas veces nos toca vivir, no solo para la comunidad católica sino para todos los argentinos”.

En tanto, Macri sostuvo la intención de concretar un encuentro con el Pontífice y entregarle la Llave de la Ciudad.

Nombrado nuncio apostólico de la República Argentina por el Papa el 14 de mayo, Banach es un diplomático estadounidense, doctor en Derecho Canónico y embajador de la Santa Sede con trayectoria en Naciones Unidas y diversos países de Oceanía, África y Europa.

La reunión se desarrolló en la sede de la Nunciatura Apostólica y permitió reafirmar la voluntad de ambas partes de continuar trabajando en una agenda común basada en el diálogo, la libertad religiosa y la promoción del bien común. Acompañaron a Jorge Macri, el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la directora general de Cultos de la Ciudad, Pilar Bosca.

El jefe de Gobierno destacó que la Ciudad se caracteriza por “la diversidad, la convivencia pacífica y el diálogo entre las distintas comunidades religiosas”, además del “aporte de las comunidades de fe en el trabajo social, educativo y comunitario”.