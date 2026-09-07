Cayó la presunta segunda línea de la banda detrás del triple crimen de Florencio Varela

Una investigación que durante los últimos nueve meses permaneció abierta sumó un nuevo capítulo con la detención de cuatro personas que, según la Justicia Federal, integrarían la segunda línea de la organización criminal investigada por el triple homicidio de tres jóvenes ocurrido en Florencio Varela.

Los procedimientos fueron realizados durante las últimas horas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y en Ezpeleta, partido de Quilmes. En total se concretaron nueve allanamientos y cuatro órdenes de detención, a partir de una investigación desarrollada por detectives de la DDI La Matanza bajo la órbita de la Justicia Federal de Morón.

Los detenidos fueron identificados como Luis Ramiro Mansur, de 52 años; Verónica Emilce Chieto, de 36; María Inés Olivera, de 70; y Eugenia Magdalena Del Valle Quispe Gallardo, de 19.

La causa se inició el 19 de septiembre de 2025, cuando Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, salieron de su domicilio en Ciudad Evita para encontrarse con otras personas en inmediaciones de una estación de servicio ubicada en avenida Crovara y Bufano. Las tres jóvenes nunca regresaron y posteriormente fueron encontradas asesinadas en un domicilio de Florencio Varela.

Tras las primeras detenciones, la causa pasó a la órbita de la Justicia Federal, que dispuso profundizar la investigación para identificar a otros integrantes de la estructura criminal.

Uno de los principales objetivos fue establecer quién era el denominado “NN Ramiro”, mencionado durante la investigación como la persona que habría acercado ropa limpia a algunos de los presuntos autores después de los homicidios, en inmediaciones del barrio 1-11-14.

A partir del análisis de comunicaciones, intervenciones telefónicas, información de plataformas públicas y privadas, seguimientos y tareas de campo, con apoyo de DAJUDECO, los investigadores determinaron que “NN Ramiro” sería Luis Ramiro Mansur.

Según la pesquisa, Mansur habría integrado una segunda línea de la organización y cumplido tareas vinculadas con la logística posterior a los homicidios. Entre ellas, los investigadores le atribuyen la provisión de vehículos, la entrega de ropa limpia a algunos de los sospechosos y acciones destinadas a facilitar la fuga y descartar elementos utilizados durante el hecho.

Los detectives también establecieron que María Inés Olivera habría actuado como presunta “presta nombre” de Mansur, figurando como titular de tarjetas SUBE, líneas telefónicas y billeteras virtuales que, de acuerdo con la investigación, serían utilizadas por el sospechoso.

En tanto, Verónica Chieto, esposa de otro de los detenidos de la causa, habría colaborado presuntamente en la huida de uno de los acusados y mantenido vínculos relacionados con la comercialización de estupefacientes.

La cuarta detenida, Eugenia Quispe Gallardo, habría cumplido funciones dentro de la organización vinculadas a la comercialización de drogas en Florencio Varela. Los investigadores también determinaron que habría mantenido una relación de pareja con Tony Jasen Victoriano Valverde, alias “Pequeño J”, uno de los principales acusados por los homicidios.

Durante los nueve allanamientos se secuestraron 22 teléfonos celulares, dos tarjetas SIM, una tablet, una computadora, una pistola Taurus G3XL calibre 9 milímetros, 27 municiones, una tarjeta SUBE, un handy y documentación de interés para la causa.

Entre los elementos encontrados también apareció una carta dirigida a “Pequeño J”, además de documentación vinculada a otras personas.

Para los investigadores, los cuatro detenidos conformarían la segunda línea de la organización criminal, con diferentes roles destinados a facilitar la logística de los homicidios y, posteriormente, la fuga de algunos de los presuntos autores.

Con estas detenciones, la investigación logró individualizar a la totalidad de las personas que, según la hipótesis judicial, estarían vinculadas al triple homicidio.

Los cuatro detenidos serán trasladados este lunes ante el juez federal interviniente, en el marco de las actuaciones previstas por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

La causa es investigada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención de la Fiscalía Federal N.º 2 de Morón, a cargo de Mariela Labozzetta.