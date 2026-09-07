Alza del turismo internacional en CABA: 1,6 millones de visitantes entre enero y julio

El turismo internacional continúa consolidando a Buenos Aires como uno de los principales destinos turísticos de América Latina. Durante los primeros siete meses de 2026, la Ciudad recibió más de 1,6 millones de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento del 19 % con respecto al mismo período de 2025.

El dato refleja la recuperación y el crecimiento sostenido del turismo receptivo hacia la Ciudad y cobra mayor importancia en el marco de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), la cita anual que reúne en Buenos Aires a los principales actores de la actividad.

“Estos resultados reflejan el posicionamiento internacional que viene consolidando Buenos Aires y el trabajo sostenido que realizamos para fortalecer nuestra presencia en los principales mercados”, expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, puso de relieve que “durante 2025 llevamos adelante más de 100 acciones de promoción turística internacional y, en lo que va de este año, ya superamos las 50, con iniciativas que nos permiten acercar nuestra oferta, generar nuevos vínculos y trabajar junto al sector privado para atraer cada vez más visitantes”.

Brasil se mantiene como el principal mercado emisor de turistas internacionales hacia la Ciudad, con el 22 % del total (357 mil visitantes); seguido por Estados Unidos, con el 14 % (219 mil); y Uruguay, con el 11 % (171 mil). Entre los mercados europeos, España continúa posicionándose como el más importante, con 73 mil turistas durante el período (5 % del total); por encima de otros destinos importantes como Italia y Alemania.

A su vez, China se destacó por el fuerte crecimiento en el número de visitantes que llegaron a la Ciudad, con un incremento del 62 % respecto a los primeros siete meses de 2025 y del 80% frente al mismo período de 2024. Gracias a la inauguración de la ruta Shanghai - Buenos Aires por parte de la aerolínea China Eastern, este mercado evidenció un leve crecimiento con respecto a los niveles de 2019, que marcaron un récord en cuanto a turismo receptivo para la Ciudad, y se ubicó por encima de mercados maduros como Francia, Canadá y Ecuador.

Conectividad aérea, eje del crecimiento

En cuanto a las vías de acceso, el transporte aéreo continúa siendo la principal puerta de entrada internacional a Buenos Aires. Entre enero y julio, arribaron a la Ciudad 1.2 millones de turistas internacionales por vía aérea, es decir, un 76 % del total de los visitantes que llegaron en este período.

En ese sentido, Buenos Aires se destaca por la amplitud y el dinamismo de su conectividad aérea internacional. Entre enero y julio de 2026, 8,6 millones de pasajeros se movilizaron desde y hacia la Ciudad, a través de 50 mil vuelos que la conectaron con destinos internacionales, lo que representa un crecimiento del 9 % respecto del mismo período de 2025.

Entre las principales conexiones se encuentran São Paulo, con 1,96 millones de pasajeros; Santiago de Chile, con 1,69 millones; Río de Janeiro, con 1,65 millones; Madrid, con 1,15 millones; y Lima, con 819 mil pasajeros.

A estos niveles de conectividad se le sumaron rutas internacionales incorporadas durante 2025 y 2026. Entre ellas se encuentran las conexiones de Sky Airline con Salvador de Bahía; de JetSMART con Recife; de LATAM Brasil con Porto Alegre, Río de Janeiro y Natal; de LATAM Perú con Santiago y São Paulo; de LATAM Chile con Miami; de China Eastern con Auckland; de Aerolíneas Argentinas con Aruba; y de Plus Ultra con Madrid.

En esa línea, la conectividad continuará ampliándose durante los próximos meses. El 29 de noviembre se inaugurará la primera ruta sin escalas entre Argentina e Israel, con la conexión Tel Aviv–Buenos Aires, mientras que desde diciembre China Eastern duplicará su oferta entre Shanghái, Pudong y Ezeiza, pasando de dos a cuatro frecuencias semanales.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que mantiene las puertas abiertas todo el año para probar una gastronomía única en más de 7.000 locales, visitar 287 teatros, recorrer 380 librerías, descubrir 150 museos y conocer 18 estadios de fútbol, sumado a una variada agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 y continúa liderando por 15 años consecutivos el ranking ICCA en América, consolidando su infraestructura y capacidad en la realización y promoción de grandes eventos.