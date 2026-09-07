Obra hidráulica clave para el saneamiento de la cuenca del Arroyo Maldonado en La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró este lunes la obra del conducto pluvial del Ramal IX en el barrio Villa Montoro de Villa Elvira, ejecutada en el marco de los trabajos de saneamiento de la cuenca del Arroyo Maldonado.

“Es una obra muy importante porque toda esta zona se inundaba”, enfatizó el jefe comunal, al tiempo que puso de relieve que “estamos haciendo distintas obras hidráulicas en la ciudad; de esta manera, vamos solucionando en diferentes lugares de la ciudad problemas de inundaciones”.

Emplazada sobre calle 117 entre 96 y 98 y calle 98 entre 116 bis y 117, la ejecución consistió en la construcción de un conducto de hormigón de sección rectangular de 2,00 por 1,40 metros.

“Pueden venir las tormentas del Niño, que es un fenómeno climatológico muy delicado que va a afectar fundamentalmente a América del Sur y la zona del Pacífico”, continuó Alak, quien estuvo acompañado por vecinos. También dijo que “hay que redoblar el esfuerzo en invertir muchos recursos en obras para morigerar las consecuencias que pueda tener”.

Durante la inauguración del conducto pluvial, también estuvieron presentes el jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto; y el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Jurado.

Intervenciones en Villa Elvira

Cabe recordar que en Villa Elvira el Municipio realizó numerosas intervenciones, como la pavimentación asfáltica de 12 bis entre 80 y 85, la nueva pavimentación con obra hidráulica en 609 entre 7 y 122 y 610 de 7 a 22, la finalización del conducto hidráulico de 120 entre 75 y 76 y la inauguración del Paseo de Compras del Sur II.

Por otro lado, con el fin de mejorar las condiciones de los establecimientos educativos de la zona, concretó la puesta en valor del Jardín Municipal Nº 11 “Villa Montoro” y ejecutó obras y entregó mobiliario y equipamiento escolar en la Escuela Técnica N° 5.

Con el mismo objetivo, entregó insumos y electrodomésticos en la Escuela de Educación Primaria N° 27 “Crucero General Belgrano” y la Escuela de Educación Secundaria N° 82 para fortalecer la prestación del servicio alimentario, y reactivó las obras en la Escuela de Educación Secundaria Nº 55.