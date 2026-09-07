Nonpalidece festeja 30 años con una gira por Argentina y Latinoamérica

Septiembre no es un mes más para Nonpalidece. Es el mes en el que la banda celebra 30 años de trayectoria, tres décadas de música, canciones y un mensaje que la convirtió en uno de los grandes referentes del reggae argentino y latinoamericano.

El comienzo del mes aniversario fue a lo grande: el pasado 5 de septiembre, Nonpalidece se presentó en los festejos de Ingeniero Maschwitz, donde miles de personas acompañaron a la banda en una noche que marcó el inicio de una celebración que continuará durante los próximos meses.

Con la mirada puesta en este aniversario tan especial, Nonpalidece continúa sumando shows a su gira 30 años, un recorrido que atraviesa distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica y que propone reencontrarse con las canciones que forman parte de la historia de la banda y de varias generaciones de seguidores.

El próximo 21 de septiembre, Nonpalidece cumplirá oficialmente 30 años de trayectoria. Para celebrarlo, la banda presentó una propuesta especial bajo el concepto “30 años, 30 canciones y entradas a $ 30.000”, una manera de recorrer diferentes etapas de su historia a través de los temas que marcaron su camino.

El gran encuentro en Buenos Aires será el próximo 1 de octubre en C Art Media, en una fecha que tendrá además un ingrediente especial: el público será parte activa de la celebración. A través de sus redes sociales, Nonpalidece abrió distintas votaciones para que sus seguidores puedan elegir las canciones que quieren escuchar en este show aniversario, haciendo del armado del repertorio una parte más de los festejos.

La celebración, sin embargo, no termina en Buenos Aires. La gira continuará durante los próximos meses con presentaciones confirmadas en Bogotá, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata, además de nuevas fechas que serán anunciadas próximamente.

Próximos shows

1 de octubre: Art Media, CABA - Buenos Aires, Argentina

8 de octubre: Lourdes Music Hall — Bogotá, Colombia.

10 de octubre: Festival Internacional Alta Voz, Medellín, Colombia.

14 de noviembre: Comuna Club — San Luis, Argentina.

20 de noviembre: Complejo Aeropuerto - San Andres de Giles, Argentina, junto a NTVG

21 de noviembre: Club Paraguay — Córdoba, Argentina.

27 de noviembre: Tribus Club de Arte — Santa Fe, Argentina.

16 de enero: Brew House Puerto — Mar del Plata, Argentina.

A 30 años de aquel comienzo, Nonpalidece continúa demostrando la vigencia de una banda que supo construir una identidad propia y una historia atravesada por canciones, mensajes y escenarios. Tres décadas después, el viaje continúa y el aniversario recién comienza.