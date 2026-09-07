El mensaje de Milei a su Gabinete: ratificó el rumbo económico y prometió mantener el ajuste monetario

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada con el objetivo de marcar la hoja de ruta del oficialismo, evaluar la coyuntura financiera y coordinar las próximas iniciativas legislativas. Durante la cumbre, el Jefe de Estado envió un mensaje directo a su equipo de gobierno al ratificar el rumbo económico y prometer que no relajará la política monetaria "bajo ningún concepto".

En el encuentro celebrada en el salón Eva Perón, el mandatario sostuvo ante sus funcionarios que flexibilizar la firmeza monetaria sería un grave error, argumentando que una medida de ese tipo pondría en riesgo la reputación construida por el programa económico y los resultados fiscales alcanzados hasta el momento.

Sturzenegger presentó la nueva ley de Mercado de Capitales

En el marco de la agenda de reformas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expuso un balance de gestión en el que destacó la concreción de más de 17.155 desregulacionesnormativas desde la llegada de la administración al Poder Ejecutivo.

Además, el funcionario presentó los ejes centrales de la nueva ley de Mercado de Capitales, una iniciativa que se encuentra en su fase final de elaboración y que busca modernizar las operaciones financieras, atraer inversiones y profundizar el mercado local.

Estrategia por Malvinas y tratamiento en Diputados

En el plano político y legislativo, los integrantes del Gabinete analizaron las repercusiones de la reciente cadena nacional sobre la causa Malvinas. La cúpula del Ejecutivo definió que el proyecto de ley que institucionaliza las medidas anunciadas ingresará formalmente por la Cámara de Diputados para iniciar su tratamiento.

Para ordenar los pasos de la iniciativa en el Congreso, se determinó que este martes el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, participen de la Mesa Política oficialista.

De la jornada de trabajo en Balcarce 50 participaron la totalidad de los ministros del Gabinete nacional, la senadora Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de los titulares de las carteras de Seguridad y Capital Humano, quienes repasaron las prioridades operativas de sus respectivas áreas.