El descargo de la jueza que suspendió la baja de la edad de imputabilidad: “Soy de la ley”

Tras suspender por 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Pascual, afirmó que “con esta ley no vamos a crear más seguridad”, aunque dijo no romantizar “a los chicos que salen con un arma”.

“Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, explicó la jueza en declaraciones a Now 97.9.

En este sentido, puntualizó que “un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”.

“Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia. Como operadora del sistema penal juvenil, asumo la responsabilidad que me compete no solo en la afectación de las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también en preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes una vez cumplida la medida”, había precisado la magistrada en su fallo.

En la entrevista radial, dio cuenta que “por un lado, tengo que escuchar a la víctima. Y por el otro, tengo la obligación de intentar devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad que el encierro potencia”.

Al aludir a las críticas que recibió su postura, fue terminante: “¿Yo? Garantista. Soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente”.

“A mi me gusta dar explicaciones, porque es a mi comunidad a quien me debo. Y sé muy bien por dónde va el camino de la reinserción”, insistió.

Finalmente, evitó entrar en polémicas con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, quien deslizó que la de la provincia de Buenos Aires es una “Justicia garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”.

En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad.



Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando,… https://t.co/xCwsQmmOww — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 7, 2026

“Yo con la exministra no voy a discutir”, sentenció Pascual.