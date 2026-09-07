La Justicia suspendió la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires

La Justicia bonaerense resolvió suspender por un plazo de 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley N° 27.801) en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La resolución frena de manera temporal la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, a tan solo dos días de su entrada en vigencia a nivel nacional.

La medida cautelar fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. El fallo ordena congelar la normativa e intima a las autoridades del Ejecutivo provincial a detallar cómo prevén adecuar la infraestructura del sistema de encierro.

Hacinamiento e infraestructura: las claves del fallo

Basándose en inspecciones recientes en institutos de menores, la magistrada invocó el principio precautorio para actuar de forma anticipada ante el riesgo de vulneración de derechos humanos por el colapso del sistema.

Entre los fundamentos centrales del texto destacan:

Capacidad al límite: El Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora registra un cupo máximo de 60 adolescentes fijado previamente por la Justicia debido a condiciones de hacinamiento.

Faltas estructurales: La resolución advierte sobre la falta de acceso regular a la educación formal, la ausencia de programas de capacitación laboral y la aplicación de periodos prolongados de aislamiento.

Efecto de la Ley 27.801: Al incorporar a menores de 14 y 15 años e incluir delitos menores con penas inferiores a dos años, el fallo prevé un impacto masivo e inmediato en el flujo de detenciones.

Advertencia sobre la seguridad: "Hacinar 'menores', tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia", fundamentó la jueza Pascual sobre las condiciones de egreso de los jóvenes retenidos.

Durísimo ataque de Patricia Bullrich a Kicillof y a la Justicia

La resolución judicial desató una fuerte controversia en el tablero político. La senadora nacional Patricia Bullrich criticó con dureza el fallo a través de sus redes sociales y apuntó contra el gobernador provincial:

En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad.



Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando,… https://t.co/xCwsQmmOww — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 7, 2026

En esa misma línea, Bullrich concluyó: "Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga".