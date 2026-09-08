Alberto Weretilneck y la Causa Malvinas: “Absolutamente de acuerdo”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó la marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en su provincia, al tiempo que también hizo foco en la estabilidad jurídica y las condiciones de seguridad necesarias para atraer inversiones.

En cuanto a las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en la Cuestión Malvinas, más puntualmente a las sanciones a empresas que exploten recursos del Atlántico Sur, el mandatario patagónico fue tajante: “Estamos de acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo todos”.

Antes de disertar en el 10° Foro PYMES Italia–América Latina, realizado en la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador expuso que las compañías en cuestión deberán optar entre “respetar la soberanía argentina” o avanzar con proyectos que la contradigan.

#Encolumnamiento 🇦🇷🛢️ Weretilneck respaldó las medidas de Milei por Malvinas: “Absolutamente de acuerdo”



El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se encolumnó detrás de las últimas decisiones del Gobierno nacional por la Causa Malvinas y apoyó especialmente las sanciones… pic.twitter.com/9rZaOvIYW7 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 8, 2026

“Las empresas tienen que optar entre violar la soberanía argentina o ser socias de Argentina”, resumió Weretilneck.

Finalmente, puso de relieve que en esta última semana distintas empresas que invierten en Argentina y mantienen contratos en el país ya informaron “explícitamente” que no participarán de proyectos que atenten contra la “soberanía argentina” en Malvinas.