Una encuesta midió cuál es el político más odiado: Cristina Kirchner lideró con el 37,8%

Un nuevo relevamiento de la firma DC Consultores analizó el escenario político argentino a través del impacto emocional que despiertan las principales figuras públicas. El estudio, realizado sobre 2.345 casos a nivel nacional, reveló que la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabeza la categoría de mayor impacto negativo: un 37,8%de los encuestados la señaló bajo el sentimiento de "odio o rechazo".

El podio de dirigentes con mayor rechazo se completó con el presidente Javier Milei (20,6%) y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (18,9%). Más atrás quedaron Patricia Bullrich (10,2%), Mauricio Macri (6,4%), Sergio Massa (5,9%) y Victoria Villarruel (0,2%).

Sentimientos negativos: miedo, desconfianza y vergüenza ajena

El reporte desglosó el desgaste político de los dirigentes a través de distintas variables:

Miedo a "perder lo que tengo": Encabezado por Mauricio Macri (30,9%) , seguido por Axel Kicillof (23,6%) y Sergio Massa (14,5%) .

Desconfianza y temor: Sergio Massa se ubicó primero con el 25,8% , seguido por Victoria Villarruel (17,1%) y Kicillof (15,4%) .

Vergüenza ajena: Axel Kicillof lideró esta categoría con el 29,1% , secundado por Sergio Massa (20,3%).

Decepción y hartazgo: Cristina Kirchner volvió a quedar al frente con un 26,8%, seguida por Kicillof (19,5%).

Sentimientos positivos: el oficialismo al frente

En la medición de sensaciones favorables, los referentes de La Libertad Avanza y el PRO concentraron las mayores preferencias: