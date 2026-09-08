Política | 8 sep 2026
Ranking de emociones
Una encuesta midió cuál es el político más odiado: Cristina Kirchner lideró con el 37,8%
El último informe de DC Consultores evaluó las emociones que generan los líderes nacionales. Javier Milei encabezó en "Expectativa" y "Confianza", mientras que Axel Kicillof se ubicó alto en "Vergüenza ajena".
Un nuevo relevamiento de la firma DC Consultores analizó el escenario político argentino a través del impacto emocional que despiertan las principales figuras públicas. El estudio, realizado sobre 2.345 casos a nivel nacional, reveló que la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabeza la categoría de mayor impacto negativo: un 37,8%de los encuestados la señaló bajo el sentimiento de "odio o rechazo".
El podio de dirigentes con mayor rechazo se completó con el presidente Javier Milei (20,6%) y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (18,9%). Más atrás quedaron Patricia Bullrich (10,2%), Mauricio Macri (6,4%), Sergio Massa (5,9%) y Victoria Villarruel (0,2%).
Sentimientos negativos: miedo, desconfianza y vergüenza ajena
El reporte desglosó el desgaste político de los dirigentes a través de distintas variables:
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Miedo a "perder lo que tengo": Encabezado por Mauricio Macri (30,9%), seguido por Axel Kicillof (23,6%) y Sergio Massa (14,5%).
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Desconfianza y temor: Sergio Massa se ubicó primero con el 25,8%, seguido por Victoria Villarruel (17,1%) y Kicillof (15,4%).
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Vergüenza ajena: Axel Kicillof lideró esta categoría con el 29,1%, secundado por Sergio Massa (20,3%).
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Decepción y hartazgo: Cristina Kirchner volvió a quedar al frente con un 26,8%, seguida por Kicillof (19,5%).
Sentimientos positivos: el oficialismo al frente
En la medición de sensaciones favorables, los referentes de La Libertad Avanza y el PRO concentraron las mayores preferencias:
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Expectativa / Esperanza: Javier Milei lideró con el 29,6%, seguido por Patricia Bullrich (23,8%) y Axel Kicillof (20,3%).
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Alivio / Satisfacción: Patricia Bullrich se posicionó al frente con el 36,9%, aventajando a Milei (13,2%) y Villarruel (12,4%).
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Confianza / Admiración: Javier Milei encabezó con el 28,6%, secundado por Bullrich (25,0%) y Cristina Kirchner (21,4%).