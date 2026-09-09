Emilio Monzó: “El peronismo hoy está tocando el piano en el Titanic”

El expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, hizo votos para que el próximo gobernador bonaerense ya no sea un producto porteño, al tiempo que puso la lupa en los riesgos de la atomización. “Estimo, en el peronismo, que va a estar entre uno de los intendentes importantes del Gran Buenos Aires. Puede ser Achával, Nardini, Julio Alak”.

“Todos ellos son buenos administradores, lo han demostrado en sus distritos. Pero es un tema que lo va a elegir el peronismo. Yo doy mis simpatías, por haber sido intendente y entrar a un distrito y observar si hay una buena gestión”, puntualizó el exjefe comunal de Carlos Tejedor.

“La de Alak me asombró y mucho hace un par de días, que lo visité. Pero me parece que el intendente va a surgir desde ahí” siempre y cuando sea “en un peronismo unido”, sumó en declaraciones a +Perfil.

De todos modos advirtió que “el peronismo que estamos viendo, que todos los días tiene una disputa distinta, es un peronismo que si tiene una división, puede perder la provincia de Buenos Aires”.

“Esto puede ocurrir. Ahora, si se manejan por los canales normales, veo un intendente municipal. El principal de estos tres, cuatro o cinco, algunos me debo olvidar, que vaya a encabezar la lista”, completó.

Dijo en igual tono que “sería bueno” que un intendente acceda al Sillón de Dardo Rocha “porque conoce la gestión y está todo por reformar. En la provincia de Buenos Aires está mal el IPS, está mal IOMA, está todo mal. Todo para hacerse, todo para hacerse. Así que espero que sea un intendente que tenga vocación para cambiar la provincia”.

Crisis peronista

“Hoy los intendentes municipales van descalzados del destino nacional. Una prueba de lo que va a ocurrir, lo tuvimos el año pasado, cuando en la elección de septiembre, donde el intendente municipal expuso en la elección de medio término su gestión y, como esa gestión fue aprobada, ganó la elección”, contextualizó.

Asimismo, dio cuenta que “el error del Gobierno nacional fue nacionalizar las provinciales. Pero ustedes vieron que en esa elección el peronismo ganó por 11 puntos y, a dos meses de esa elección, el propio peronismo pierde por 13 o 14 puntos ¿Qué quiere decir? Que el peronismo está hoy tocando el piano en el Titanic”.

“El peronismo, en lugar de estar disputando estas internas que vemos todos los días, tendría que estar primero pensando esta situación, este resultado electoral que tuvo el año pasado, porque probablemente esto se vuelva a repetir en el transcurso del año que viene si la propuesta surge de estas manifestaciones internas que estamos observando”, alertó Monzó.

Así las cosas, consignó que “el peronismo tiene que reaccionar y observar que cambió el sistema electoral. Bueno, para bien de la Argentina y para bien también de la provincia de Buenos Aires. Por primera vez va a elegir un gobernador observando las características del gobernador. Y esto es muy bueno también para Argentina y también para la provincia de Buenos Aires, porque necesariamente el gobernador va a ser de este territorio”.

“Los gobernadores desde Duhalde hasta la fecha son de la Capital Federal, por una razón: por el conocimiento y la popularidad que les daba ser un referente nacional, o de la Ciudad de Buenos Aires, que no generaba esa popularidad en la propia provincia. Esto cambió. Hoy la boleta de la provincia de Buenos Aires va a ser encabezada por el gobernador. Esto no ocurría: era encabezada por el presidente de la Nación. El gobernador que vamos a tener, y esto lo suscribo acá, en la provincia de Buenos Aires, a partir del año que viene va a ser un gobernador nacido en la provincia de Buenos Aires, criado y con experiencia en ese distrito. Esto es bueno. Porque la provincia de Buenos Aires es la primera que hay que cambiar estructuralmente en nuestro país”, reiteró.

“Gobierno bulímico”

Finalmente, opinó que Javier Milei “es un producto de esto todo el tiempo del escroleo todo el tiempo”.

“Ayer fue Malvinas y mañana va a salir otro tema. El Gobierno de Milei es un gobierno bulímico. Es un gobierno que toma un tema, se atraganta con el tema, lo expulsa, insulta y no le queda nada. Y mañana inventa otro tema y así estamos. Es un espectáculo: un funcionario que vuela, otro que entra y así venimos. Pero es bien escroleado”, sentenció.