Veteranos de La Matanza volverán a levantar la bandera argentina en las Islas Malvinas

A pesar de la “catástrofe económica y social que atraviesa el país”, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, anunció que viajarán 11 excombatientes de La Matanza y tres familiares directos de héroes caídos en el Crucero General Belgrano, para rendir homenaje a quienes no volvieron y hoy descansan en el Cementerio de Darwin.

“Es una emoción enorme y una gran felicidad ver a nuestros héroes de Malvinas, y a sus familiares recibiendo todo lo necesario para volver a pisar el suelo de Malvinas”, expresó el mandatario durante el encuentro donde se hizo entrega de los pasajes aéreos y la estadía en las Islas.

“Nuevamente este año, a pesar de todas las dificultades económicas que estamos viviendo en la Argentina, podemos hacer realidad este sueño”, destacó el alcalde, al tiemo que consignó que “este año, con dos particularidades, por un lado, un veterano vecino nuestro va a viajar con su hijo, lo que significa que también las nuevas generaciones de la familia van a vivir ese sentimiento de pisar el suelo malvinense y también van a ser acompañados por 2 jóvenes del distrito que experimentarán esta vivencia única”.

🇦🇷 Despedimos con enorme emoción a nuestros queridos Veteranos de Malvinas de La Matanza, que emprenden un nuevo viaje hacia nuestras Islas. pic.twitter.com/a26ZF65d8k — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) September 8, 2026

Por su parte, Ramón Robles, presidente de la Confederación de Veteranos de Malvinas de la República Argentina sostuvo que “estamos muy agradecidos, es un viaje super especial, para el que la intendencia destinó fondos importantes en un viaje con todas las comodidades necesarias, para volver a encontrarnos con un montón de cosas que aunque pasen los años no se van: todo queda guardado en la memoria”.

“La gesta de Malvinas también tiene que volver y ser millones en un momento muy particular de Argentina donde tenemos un presidente que hasta hace dos semanas admiraba a la exprimera ministra británica, Margaret Thatcher. Que dejó que empresas extranjeras estuvieran en nuestro mar, al lado de Malvinas, generando explotaciones de petróleo. Y ahora da vuelta el discurso y dice defender la soberanía”, acotó Espinoza.

Finalmente, el titular de la FAM planteó que “la voz del pueblo es la voz de Dios, y el pueblo argentino sabrá perfectamente cómo tiene que actuar. La gesta de Malvinas no se tiene que morir nunca hasta que recuperemos la soberanía sobre las islas. Lo más importante es que, desde La Matanza todos nuestros héroes que viajan y los familiares, van a estar acompañados por el amor, por la fuerza, por la energía de 2 millones y medio de vecinos que somos, que van a estar al lado de ellos, levantando otra vez la bandera argentina en el suelo de malvinense”.

