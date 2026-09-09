Milei afirmó que la Causa Malvinas es de toda la Argentina y “no puede haber grieta alguna”

El presidente de la Nación, Javier Milei, inauguró este miércoles el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” y, al referirse a la defensa de la soberanía argentina, afirmó que “cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”. De este modo, ratificó la importancia de las medidas impulsadas por el Gobierno “para defender las Islas Malvinas, sus mares circundantes y sus recursos naturales”.

Durante el acto, el líder libertario expresó que “esa misma estirpe, ese mismo coraje, volvió a despertar más de un siglo después en las trincheras de nuestras islas Malvinas” y señaló que los soldados argentinos que combatieron en las islas, entre quienes se encontraban diez Granaderos, fueron “los herederos de esa epopeya, representando con firmeza el legado de los valores sanmartinianos”.

“Este año nuestro Gobierno saldó una deuda histórica”, ponderó, al señalar que los propios Granaderos volvieron a custodiar el sable corvo del General San Martín, y remarcó que “es el símbolo material más poderoso de la nación argentina” y que recuerda que “esa libertad es inclaudicable”.

El nuevo museo cuenta con más de ocho salas y propone un recorrido por dos siglos de historia del Regimiento de Granaderos a Caballo, desde su creación el 16 de marzo de 1812, el bautismo de fuego en San Lorenzo y la preparación del Ejército de los Andes en El Plumerillo, hasta el cruce de los Andes y las campañas de liberación. El espacio reúne objetos patrimoniales, documentos, uniformes, pinturas originales, maquetas, escenografías, recreaciones audiovisuales y espacios interactivos.

El Presidente remarcó que la defensa de la soberanía requiere acciones concretas y sostuvo: “San Martín no liberó medio continente con discursos, lo hizo con acción efectiva, cruzando la cordillera, con logística, con disciplina y entrenando con mucho esfuerzo un cuerpo militar que no existía hasta el momento”.

Discurso del Presidente Javier Milei en la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín". pic.twitter.com/IiMm3Mcojd — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 9, 2026

Del acto participaron la presidenta de la Fundación Granaderos General San Martín, Bettina Bulgheroni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Oscar Santiago Zarich; y el jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, Cristian Castellanos.

Causa Malvinas

“El jueves pasado anunciamos un conjunto de medidas para defender nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, sus mares circundantes y sus recursos naturales ante los avances de proyectos petroleros ilegales e ilegítimos. Firmamos un decreto que agilizará las sanciones contra quienes explotan nuestros recursos sin autorización”, recordó.

Además, anunció que “enviaremos al Congreso un proyecto de ley para ampliar las fuerzas de esas sanciones y hacerlas más abarcativas. Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”.

“Estamos avanzando con el desarrollo de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e inversiones en telecomunicaciones. Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, detalló Milei.

En igual tono, informó que “presentamos una denuncia penal contra las empresas involucradas en el proyecto de Sea Lion bajo una presunta licencia otorgada por el gobierno ilegítimo del Reino Unido, y se suma algo todavía más contundente: muchas de las principales empresas de servicios petroleros del mundo ya se pronunciaron a favor de nuestro justo reclamo. No van a participar en ningún proyecto en el territorio usurpado”.

“No es de un gobierno ni de un partido, con esto no puede haber grieta alguna. Hoy todos los argentinos juntos tenemos que disponer las herramientas con las que contamos para defender nuestra soberanía”, exclamó.

Finalmente, el titular del Ejecutivo nacional afirmó que “nosotros vinimos a dar vuelta a la página y a reconstruir una patria próspera, bien defendida y preparada para el futuro, porque sin riqueza no se puede potenciar nuestra defensa y, sin defensa, no se puede proteger nuestra riqueza”.