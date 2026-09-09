Gran Bretaña será “implacable” en la defensa de Malvinas

El primer ministro de Gran Bretaña, Andy Burnham, aseguró este miércoles ante la Cámara de los Comunes que el Reino Unido será “implacable” a la hora de defender la ocupación de las Islas Malvinas, al tiempo que anunció un mayor presupuesto en Defensa.

De este modo, la máxima autoridad británica respondió al mensaje brindado en cadena nacional por el presidente argentino Javier Milei, en el que confirmó sanciones a empresas.

“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”, exclamó el premier.

Vale mencionar que su posición fue expresada durante una sesión de preguntas en el Parlamento, en respuesta a la líder conservadora Kemi Badenoch. Frente a los legisladores, el premier ratificó que esa posición “nunca cambiará con este Gobierno” y remarcó que “vamos a ser implacables a la hora de defenderla”.

Resta mencionar que Burnham no aludió directamente a Milei ni a la Argentina, pese a que la líder conservadora sí había afirmado previamente que “no es ningún misterio que Argentina está ahora amenazando a las Malvinas” y “tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable”.