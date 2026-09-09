Vacaciones en la Patagonia y pantalla encendida: así vive el argentino conectado

Enero, ruta 40, viento cruzado y el Perito Moreno de fondo. La postal clásica de las vacaciones argentinas en el sur. Pero hay algo que cambió en los últimos años y ya nadie puede disimular: el celular está ahí, siempre. En la mano, en el bolsillo, cargando en el auto. Según el informe Tendencias Digitales LATAM 2026, el 89,5% de la audiencia de entretenimiento en Argentina llega exclusivamente desde plataformas sociales. Eso quiere decir que nueve de cada diez personas que consumen contenido de ocio lo hacen sin pasar por un buscador ni por un sitio web tradicional. Directo desde Instagram, TikTok o YouTube. Y eso también ocurre en vacaciones, en medio de la estepa o frente a un lago glaciar.

En ese contexto de hiperconexión permanente, muchos argentinos decidieron visitar sitios como https://www.vbet.com/es/ para experimentar el mundo de las apuestas deportivas y los slots durante sus vacaciones patagónicas. Porque siempre hay que tener un plan B para esos días que llueve o no tienes ganas de salir a caminar. El dato marca que el 90% de los argentinos accede cada mes a alguna red social, con un promedio de 44 horas mensuales por persona, deja claro que la desconexión absoluta ya no existe. Ni siquiera en Ushuaia.

La Patagonia se promociona con hashtags, no con folletos

El turismo patagónico descubrió hace rato que las redes sociales mueven más pasajeros que cualquier campaña publicitaria tradicional. Un reel de 30 segundos mostrando el Fitz Roy al amanecer genera más reservas que un aviso en una revista de aerolínea. Y los números lo confirman: el 77,3% de la audiencia de deportes y el 67,6% de noticias en Argentina se construye exclusivamente desde redes sociales, según datos de una consultora internacional de audiencias. Esa lógica de consumo social-first se trasladó al turismo con una velocidad que pocos anticiparon. Hoy los destinos patagónicos compiten por visibilidad en feeds, no en góndolas de agencias.

El celular argentino tiene más poder que muchas computadoras de hace cinco años

Argentina lidera el ranking mundial de minutos móviles por persona. Los argentinos pasan el 78% de su tiempo online en dispositivos móviles, y el uso de aplicaciones llega al 94%, el tercer promedio más alto entre los diez mercados más grandes en donde participa el estudio a nivel global. Eso ubica a este país por encima de España, Reino Unido y Canadá en consumo móvil.

Y hay un detalle que cambia todo: los smartphones actuales procesan información a niveles que hace una década requerían una notebook de gama media. No es lo mismo. Es casi lo mismo. Y ese casi alcanza para hacer cualquier cosa desde la pantalla de seis pulgadas que llevás en el bolsillo mientras caminás por El Chaltén.

Del entretenimiento turístico al juego online hay un solo clic

Esa capacidad de procesamiento y esa costumbre de vivir pegado a la pantalla trasladaron buena parte del ecosistema de entretenimiento al mundo del juego en línea. Porque al final, todo está ahí, al alcance de la mano. El mismo dispositivo que usás para sacar fotos del glaciar, subir stories y buscar restaurantes en Bariloche es el que te permite abrir una app de casino o apostar en vivo mientras mirás un partido en el hotel.

El tráfico total de datos celulares en Argentina se duplicó entre 2023 y 2025, impulsado por el streaming de video y los juegos móviles. Esa curva no se frena ni en temporada alta.

El Mundial 2026 encendió la mecha de las apuestas entre los argentinos

Hay un punto de inflexión que nadie puede ignorar. El Mundial 2026, la selección llegando a la final contra España y cayendo 1-0 con gol de Ferran Torres en el alargue. El subcampeonato dolió, claro. Pero el torneo dejó otra marca: millones de argentinos que nunca habían tocado una plataforma de apuestas deportivas descubrieron ese universo durante las semanas del campeonato. Las casas de apuestas se llenaron de usuarios nuevos que querían ponerle fichas a cada partido de la Scaloneta. Y muchos se quedaron después del pitazo final.

El hábito se instaló, y de las apuestas deportivas pasaron a explorar los slots y las mesas de casino virtual.

Patagonia, datos y pantallas: el triángulo que define al turista argentino actual

El viajero argentino de 2026 arma su itinerario en Google Maps, reserva su alojamiento, documenta todo en Instagram y en los ratos muertos juega desde el celular. Las redes alimentan el deseo de viajar, el viaje alimenta las redes, y el dispositivo que sostiene todo eso abre la puerta al entretenimiento digital que antes requería una computadora.

Los creadores de contenido representaron el 36% del total de interacciones en redes sociales en 2025, y eso incluye a los creadores que viajan, filman y monetizan la Patagonia. El sur argentino ya no es solo un destino. Es un escenario permanente para la vida digital de un país que consume pantallas como pocos en el mundo.