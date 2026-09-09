miércoles 09 de septiembre de 2026 - Edición Nº4554

Política | 9 sep 2026

CONGRESO DE LA NACIÓN

Revés para el Gobierno en Diputados: la oposición avanza con su agenda de discapacidad y morosidad

Tras lograr quórum con 135 legisladores, las bancadas opositoras obligaron a La Libertad Avanza a bajar al recinto. Se aprobó por unanimidad emplazar a las comisiones para dictaminar la emergencia en discapacidad y el alivio a deudores familiares este mes.

Cámara de Diputados de la Nación.
TAGS: LA LIBERTAD AVANZA, CONGRESO, DIPUTADOS, OPOSICIóN, DISCAPACIDAD, MOROSIDAD

En un claro giro político dentro del Congreso, la oposición en la Cámara de Diputados logró este miércoles 9 de septiembre abrir la sesión especial con 135 legisladores en sus bancas y tomar el control de la agenda legislativa. Ante la certeza de que el arco opositor alcanzaba el quórum por su cuenta, el bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados modificaron su estrategia a último momento e ingresaron al recinto para participar de la discusión.

Al no contar con dictámenes previos de comisión para votar las leyes de manera directa sobre tablas, el cuerpo aprobó por unanimidad con 249 votos afirmativos el emplazamiento obligatorio de las comisiones de trabajo. Con este mecanismo, el Parlamento fijó fechas límites durante septiembre para expedir los dictámenes definitivos.

La presión de las provincias y el giro del oficialismo

La jugada parlamentaria estuvo impulsada por la alineación de diputados que responden a gobernadores provinciales de distritos como Salta y Tucumán. Las administraciones subnacionales atraviesan un severo colapso en sus hospitales públicos, al tener que absorber la atención de pacientes con discapacidad que pierden la cobertura nacional.

Al ver que la oposición superaba con comodidad el piso de 129 asientos, el oficialismo decidió sumarse a la jornada para evitar el costo político de ausentarse en una votación vinculada a prestaciones sociales y endeudamiento.

El cronograma de debate en comisiones

El emplazamiento aprobado establece el siguiente esquema de reuniones obligatorias:

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