Revés para el Gobierno en Diputados: la oposición avanza con su agenda de discapacidad y morosidad

En un claro giro político dentro del Congreso, la oposición en la Cámara de Diputados logró este miércoles 9 de septiembre abrir la sesión especial con 135 legisladores en sus bancas y tomar el control de la agenda legislativa. Ante la certeza de que el arco opositor alcanzaba el quórum por su cuenta, el bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados modificaron su estrategia a último momento e ingresaron al recinto para participar de la discusión.

Al no contar con dictámenes previos de comisión para votar las leyes de manera directa sobre tablas, el cuerpo aprobó por unanimidad con 249 votos afirmativos el emplazamiento obligatorio de las comisiones de trabajo. Con este mecanismo, el Parlamento fijó fechas límites durante septiembre para expedir los dictámenes definitivos.

Morosidad récord



El Congreso hoy está a la altura de las circunstancias.



Aprobamos el emplazamiento de las comisiones de Finanzas y Defensa de los Consumidores para que dictaminen el 29 de septiembre. Hay 50 proyectos de ley y de ellos deben salir las soluciones para millones… pic.twitter.com/S5SVIVOYCr — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) September 9, 2026

La presión de las provincias y el giro del oficialismo

La jugada parlamentaria estuvo impulsada por la alineación de diputados que responden a gobernadores provinciales de distritos como Salta y Tucumán. Las administraciones subnacionales atraviesan un severo colapso en sus hospitales públicos, al tener que absorber la atención de pacientes con discapacidad que pierden la cobertura nacional.

Al ver que la oposición superaba con comodidad el piso de 129 asientos, el oficialismo decidió sumarse a la jornada para evitar el costo político de ausentarse en una votación vinculada a prestaciones sociales y endeudamiento.

Me gustaría saber en qué universidad estudian los hijos de Toto Caputo, a ver si lo pueden convencer de traer los dólares que tiene afuera.



Mucho pedir confianza. Poco predicar con el ejemplo. pic.twitter.com/T5Gbc0AcaX — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) September 9, 2026

El cronograma de debate en comisiones

El emplazamiento aprobado establece el siguiente esquema de reuniones obligatorias: