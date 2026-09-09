Joven asesinado por motochorros: el municipio de Ishii pide a Kicillof que se haga cargo de la seguridad

El brutal homicidio de David Elías Ojeda Vázquez, un joven de 23 años asesinado por la espalda por dos delincuentes disfrazados de repartidores para robarle la moto en el barrio Sol y Verde, escaló al plano político institucional dentro del Conurbano bonaerense.

A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de José C. Paz expresó su profundo pesar por el hecho y lanzó un fuerte reclamo dirigido de manera directa al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El duro reclamo de la comuna de Mario Ishii

#Policiales 🚨🚔 Horror en José C. Paz: falsos repartidores mataron por la espalda a un joven para robarle la moto



David Elías Ojeda Vázquez, de 23 años, fue asesinado de un disparo cuando regresaba de entrenar en el barrio Sol y Verde. Dos delincuentes que simulaban ser… pic.twitter.com/RT9aQAlhvQ — ANDigital (@ANDigitalOK) September 8, 2026

Pese a compartir el mismo espacio político en la provincia, la administración de José C. Paz —conducida por Mario Ishii, actualmente en uso de licencia como intendente y ocupando una banca en el Senado bonaerense— cargó sin rodeos contra la gestión de la provincia por la falta de respuestas y la falta de agentes en las calles.

"Ante la gravedad de lo sucedido exigimos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, refuerce la seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito", advirtió el escrito municipal.

El documento oficial remarcó además la asimetría de recursos presupuestarios que enfrentan las administraciones locales para hacer frente a la prevención del delito:

Inversión municipal al límite: "El municipio continúa haciendo un enorme esfuerzo con recursos propios" , subrayaron desde el Ejecutivo paceño.

Exigencia de respuestas a La Plata: "La seguridad requiere de acciones inmediatas y es el Gobierno de la provincia de Buenos Aires quien debe asumir la total y completa responsabilidad, garantizando la misma para todos los vecinos", sentenciaron.

Un ataque letal que conmociona a Sol y Verde

El trágico episodio ocurrió cuando Ojeda Vázquez regresaba de entrenar a bordo de su motocicleta. En la intersección de Polonia y Piñero, fue abordado por dos "motochorros" que llevaban mochilas térmicas de la empresa PedidosYa.

Al percatarse del intento de asalto, el joven aceleró para intentar escapar, pero uno de los agresores le disparó por la espalda a corta distancia. La víctima cayó gravemente herida a la vereda y agonizó durante 15 minutos hasta ser trasladado al Hospital Mercante, donde finalmente se confirmó su deceso. Los delincuentes se dieron a la fuga con el vehículo y continúan prófugos.