Milei busca mantener Malvinas en agenda: anunció denuncias penales contra petroleras y directivos

La administración de Javier Milei ratificó su decisión de sostener el reclamo por las Islas Malvinas en el centro de la escena política. Mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, la Casa Rosada confirmó que llevará a la Justicia a las compañías que realizan actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina, así como a sus representantes legales.

El movimiento oficial busca darle continuidad al paquete de medidas anunciado días atrás, encuadrando las presentaciones penales dentro de las prohibiciones establecidas por la Ley N.° 26.659.

Directivos y ejecutivos en la mira de la Justicia

A diferencia de los reclamos exclusivamente corporativos, la estrategia judicial del Gobierno nacional prevé identificar y denunciar nominalmente a las personas físicas que forman parte de las decisiones operativas:

Responsabilidad individual: Las presentaciones penales incluirán a directores, gerentes, administradores y representantes de las firmas involucradas.

Empresas alcanzadas: La medida apunta de forma directa contra Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.

Ampliación de causas y marco normativo

Desde el Ejecutivo precisaron que las acciones legales derivarán tanto en el inicio de expedientes nuevos como en la ampliación de causas ya existentes en los tribunales federales, con el objetivo explícito de penalizar las maniobras que vulneren la soberanía nacional en el Atlántico Sur.