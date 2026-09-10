Cayó el femicida de Ruth Marful Castro: lo encontraron en General Rodríguez

El sospechoso por el crimen de Ruth Camila Marful Castro, la joven de 18 años asesinada en Ituzaingó de un balazo en el cuello, fue detenido tras un operativo realizado por detectives de la DDI Morón.

Se trata de Elías Barrionuevo, de 19 años, pareja de la víctima, quien era buscado por la Justicia como presunto autor material del homicidio ocurrido el martes en la zona de Almagro al 2500.

La detención se concretó luego de una serie de medidas judiciales y tareas de inteligencia desplegadas por los investigadores, que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas con vecinos y el seguimiento de distintos domicilios vinculados con el sospechoso.

Lo encontraron en General Rodríguez

Durante la investigación se estableció que, después del hecho, Barrionuevo habría escapado inicialmente hacia la vivienda de su madre, en Merlo, y posteriormente habría sido trasladado hacia la localidad de Libertad.

Con esa información, la Justicia autorizó cuatro allanamientos en la zona de Merlo, realizados durante la tarde.

#Policiales 🚨⚖️ Cayó el principal sospechoso por el crimen de Ruth Marful Castro: estaba oculto en General Rodríguez



Elías Barrionuevo, de 19 años, fue detenido por detectives de la DDI Morón. Era buscado como presunto autor del homicidio de su pareja, Ruth Camila Marful… pic.twitter.com/J9cpXGQ7no — ANDigital (@ANDigitalOK) September 10, 2026

Los procedimientos permitieron obtener un dato clave: el joven buscado se encontraba oculto en un domicilio de General Rodríguez.

Ante esa información, los grupos operativos de la DDI Morón se desplazaron hacia esa localidad y finalmente lograron localizarlo en la vía pública, en la intersección de Bolivia y Mercedes, donde fue detenido.

Dos aprehendidos por encubrimiento

En el marco de los allanamientos realizados en Merlo también fueron aprehendidos Héctor Nahuel Lobo, de 28 años, y Carlos Miguez, de 34, quienes quedaron vinculados a la causa por el delito de encubrimiento.

De acuerdo con la investigación, ambos serían amigos de Barrionuevo y habrían colaborado para mantenerlo oculto durante la noche posterior al homicidio en uno de los domicilios allanados.

De esta manera, la investigación por el crimen de Ruth Marful Castro sumó una detención clave con la captura del principal sospechoso, mientras la Justicia continúa con las medidas destinadas a determinar cómo ocurrió el homicidio y el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.