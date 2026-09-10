Seguridad bonaerense en la mira: acusan al ministro Javier Alonso de estar “de campaña”

El senador provincial de Hechos, Marcelo ‘Chuby’ Leguizamón, cargó contra el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien acompañó a Misiones al gobernador Axel Kicillof. Según planteó el parlamentario opositor, esto se da mientras el principal distrito del país atraviesa una “situación de inseguridad” que exige “presencia”.

Ministro Alonso, ¿de verdad le parece que este es el momento para estar de campaña en Misiones? La provincia de Buenos Aires atraviesa una situación de inseguridad que exige presencia, gestión y respuestas concretas de su Ministro de Seguridad”, arremetió Leguizamón.

En igual tono, disparó: “Hace dos años que esperamos que venga al Senado a dar explicaciones. Mientras tanto, los bonaerenses viven todos los días con miedo y la violencia no da tregua”.

“Su responsabilidad está acá, ministro. En la Provincia de Buenos Aires. La seguridad no puede quedar en segundo plano por una campaña política”, completó.

Ministro @JaviAlonsook : ¿de verdad le parece que este es el momento para estar de campaña en Misiones?

La Provincia de Buenos Aires atraviesa una situación de inseguridad que exige presencia, gestión y respuestas concretas de su Ministro de Seguridad.

Hace dos años que esperamos… https://t.co/rOj2VS6hwy — Marcelo Leguizamón Brown 🩵 (@chubyleguizamon) September 10, 2026

Más allá de este cuestionamiento opositor, en las últimas horas desde el propio peronismo se cargó contra la gestión Kicillof por la problemática de la inseguridad, más concretamente, fue el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien alzó la voz.