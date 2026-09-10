El FMI desdramatizó la morosidad Argentina y pidió profundizar el crédito

La vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, se refirió al aumento de la morosidad familiar en Argentina, al tiempo que descartó que esta situación represente un riesgo para el sistema financiero.

“Estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto represente una vulnerabilidad financiera significativa para Argentina”, expresó la portavoz del organismo conducido por Kristalina Georgierva.

En línea con lo expresado por el Gobierno de Javier Milei, recalcó que “básicamente, observamos que el endeudamiento de los hogares en el país se mantiene relativamente bajo: ronda el 8 % del PBI, una cifra inferior a la de muchos otros países de América Latina”.

“Asimismo, vemos que los bancos cuentan con una buena capitalización y liquidez, y que disponen de provisiones que cubren más del 85 % de sus préstamos en situación de incumplimiento”, arguyó Kozack.

Así las cosas, puso de relieve que “en general, el sistema bancario argentino es bastante reducido; por ello, profundizar dichos mercados —facilitando el acceso al crédito y canalizando el ahorro de los argentinos hacia inversiones y oportunidades— será fundamental de cara al futuro”.

“Por supuesto, como es natural, a veces se producen altibajos; sin embargo, creo que nuestro enfoque se centra realmente en la trayectoria general y en las reformas y políticas destinadas a respaldar dicha trayectoria para fomentar un entorno propicio para el crecimiento y generar oportunidades de desarrollo en Argentina”, aseveró.

Finalmente, la vocera del FMI resaltó los logros del plan de “estabilización” del Gobierno libertario y ponderó que “se ha reactivado el crecimiento, se ha reducido la pobreza y se están recomponiendo las reservas internacionales”.

“De cara al futuro, la prioridad clave para la Argentina sigue siendo fortalecer aún más sus marcos de política y su resiliencia económica. Esto incluye continuar recomponiendo los colchones de reservas, reducir el riesgo de financiamiento, preservar el ancla fiscal establecida y reforzar los marcos de política para preparar al país ante posibles shocks futuros”, completó.