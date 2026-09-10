Cerró una histórica fábrica metalúrgica en Escobar tras más de 50 años de historia

El cordón industrial del norte bonaerense sufrió un duro impacto tras confirmarse el cierre definitivo de la planta industrial de DIN S.A. en Belén de Escobar. Con más de medio siglo de trayectoria en el procesamiento de estructuras de acero y naves industriales, la compañía cesó por completo las actividades en sus instalaciones de la Avenida San Martín.

A pesar de haber sido adquirida en junio de 2024 por el Grupo Govan con el objetivo de abastecer al sector minero, la recesión productiva y el parate en la construcción impidieron sostener la escala de operaciones necesaria para la planta.

Retiros voluntarios y reubicación del personal

Tras el cese de actividades en el predio de Escobar, la conducción del holding empresarial desplegó un esquema de reestructuración para absorción de la nómina:

Pase a otras sedes: Una parte de la dotación técnica y operativa fue trasladada a otras plantas del grupo.

Desvinculaciones: Para el resto de los operarios de la planta se acordaron esquemas de retiro voluntario y desvinculaciones consensuadas.

#Crisis 📉🏭 Alarma en la economía: fuertes caídas de la industria y la construcción en julio



Los últimos datos del INDEC encendieron señales de alerta sobre la actividad productiva. En julio, la industria manufacturera cayó 4,9 % interanual, mientras que la construcción… pic.twitter.com/oUurIGcdLR — ANDigital (@ANDigitalOK) September 8, 2026

50 años de historia y megaobras nacionales

Fundada en 1970 por Armando Villarroel, Néstor Gadda y Luis García, DIN S.A. abrió su sede en Escobar en la década de 1980. En sus años de mayor esplendor, procesó cerca de 1.000 toneladas de acero al mes y ejecutó más de 600 proyectos de ingeniería, entre los que destacan: