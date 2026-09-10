Minnaard respaldó el reclamo de los Bomberos Voluntarios tras el sirenazo por los fondos adeudados

Tras el masivo "sirenazo" realizado por los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país, la diputada provincial Priscila Minnaard manifestó su apoyo explícito a la protesta y planteó la necesidad de destrabar los recursos que corresponden por ley al sistema de emergencias.

La medida de fuerza nacional buscó visibilizar la falta de transferencia de casi $60.000 millones acumulados por remanentes de la Ley 25.054, un monto que representa aproximadamente $45 millones no ejecutados para cada asociación del país.

Acompañamos el #Sirenazo de nuestros #Bomberos Voluntarios en todo el país 🚨



Su labor no se sostiene solo con vocación, profesionalismo y entrega: se necesitan recursos reales para garantizar el funcionamiento operativo y el equipamiento de cada cuartel.



No hablamos de fondos… pic.twitter.com/c2TFnWOb0M — Priscila Minnaard (@PriscilaMinn) September 10, 2026

Proyectos en la Legislatura bonaerense

A través de un comunicado en sus redes sociales, la legisladora radical advirtió sobre las dificultades financieras que enfrentan las instituciones y descartó que se trate de partidas discrecionales:

"Su labor no se sostiene solo con vocación, profesionalismo y entrega: se necesitan recursos reales para garantizar el funcionamiento operativo y el equipamiento. Cuidar a quienes nos cuidan arriesgando su vida es una prioridad. Los Bomberos Voluntarios no pueden ser variable de ajuste", remarcó Minnaard.

Ante este escenario, la representante de la Sexta Sección Electoral abordó dos propuestas en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires:

Reclamo a la Nación: Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que interceda de manera urgente ante las autoridades nacionales para exigir el cumplimiento y la liquidación efectiva del fondo adeudado. Financiamiento provincial: Trabaja en un proyecto de ley para fortalecer la estructura de financiamiento del Sistema de Bomberos Voluntarios en territorio bonaerense de forma permanente.

#LegislaturaBonaerense 🚒🏛️ Buscan reformar la ley de financiamiento de Bomberos Voluntarios para aumentar los fondos



La Cámara de Diputados bonaerense fue escenario de una mesa de trabajo impulsada por la diputada Priscila Minnaard para avanzar en una reforma de la Ley 14.761,… pic.twitter.com/7kCI4W0J2e — ANDigital (@ANDigitalOK) August 6, 2026

Origen del fondo y pliego de reclamos

Los fondos reclamados derivan del 3 por mil recaudado sobre las pólizas de seguros (con excepción de las de vida), los cuales son administrados por el Ministerio de Seguridad de la Nación para su distribución automática entre los cuarteles.

Además de los recursos adeudados, el Consejo Nacional de Bomberos reiteró el pedido por la exención del IVA en la compra de equipamiento e indumentaria de protección, la compensación por intervenciones en rutas concesionadas y la agilización de trámites de importación ante el Banco Central para la adquisición de autobombas y unidades de rescate.