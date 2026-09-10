¿Cuánto hay que ganar para no ser pobre? El INDEC publicó el nuevo piso de ingresos

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el informe oficial sobre las canastas de consumo correspondientes a agosto de 2026. De acuerdo con los datos técnicos, la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registraron una variación mensual del 2,6%, cifra que se posicionó casi un punto porcentual por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes, que fue del 1,7%.

Con este ajuste, la CBT acumula un aumento del 22,7% en los primeros ocho meses del año y un incremento interanual del 38,3%. En tanto, la CBA marcó una suba del 39,6% en los últimos 12 meses.

El nuevo piso de ingresos para un grupo familiar

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Las canastas básicas alimentaria y total presentaron la misma variación mensual de 2,6% en agosto de 2026; y registraron una suba interanual de 39,6% y 38,3%, respectivamente.https://t.co/u6Fwo6ifIl pic.twitter.com/mhRIPOR1Gx — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2026

La medición oficial determina cuánto debe facturar o percibir un hogar para cubrir sus necesidades según la cantidad de integrantes calculada en "adultos equivalentes":

Para no ser pobre (Línea de Pobreza): Un hogar tipo integrado por cuatro personas (dos adultos de 35 y 31 años y dos niños de 6 y 8 años) necesitó $1.605.497,35 para solventar alimentos, vestimenta, transporte, educación y servicios indispensables.

Para no ser indigente (Línea de Indigencia): El mismo grupo familiar necesitó un ingreso mínimo de $726.469,38 para adquirir la Canasta Básica Alimentaria y cubrir los requerimientos nutricionales mínimos.

Cómo calcula el INDEC las canastas de consumo

El organismo oficial utiliza una metodología basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) para establecer las variaciones socioeconómicas: