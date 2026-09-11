CABA impulsa el acceso a la casa propia con “la tasa hipotecaria más baja del mercado”

La Ciudad bajó la tasa de interés de los créditos hipotecarios para facilitar la compra de la primera vivienda y ayudar a la clase media porteña. Con las nuevas condiciones, los préstamos tendrán la cuota más baja del mercado, similar o menor a lo que cuesta un alquiler.

“El orden es también ordenar prioridades. La clase media fue olvidada durante demasiados años. Hoy podemos bajar la tasa al 6,5 % en los créditos hipotecarios del Banco Ciudad para primera vivienda. Lo logramos porque dejamos de regalar viviendas a unos pocos. Esto es ordenar y hacer justicia”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El Orden es también ordenar prioridades. La clase media fue olvidada durante demasiados años.



Hoy podemos bajar la tasa al 6,5% en los créditos hipotecarios del Banco Ciudad para primera vivienda.



Lo logramos porque dejamos de regalar viviendas a unos pocos.



Esto es ordenar… — Jorge Macri (@jorgemacri) September 10, 2026

La nueva tasa de interés preferencial, fija, es del 6,5%, impulsada por la Ciudad para que sea más accesible llegar a la primera casa.

Por ejemplo, para un préstamo del Banco Ciudad en UVAs de $ 100 millones, al plazo máximo de 25 años, la cuota inicial es de $ 658.000; en este caso, quienes lo pidan deberán acreditar ingresos totales desde $ 2.632.000.

Con diferentes medidas, el gobierno de Jorge Macri se propuso acompañar el esfuerzo de los porteños y que miles de familias de clase media puedan comprar su primera casa, tras años de postergaciones.

En marzo de este año, el alcalde había anunciado que la Ciudad iba a impulsar una tasa de interés preferencial, entre otras cosas, con fondos que antes estaban destinados a las villas. A fines del mes pasado se reformó la Carta Orgánica del Banco Ciudad para destinar más fondos de sus ganancias específicamente a los préstamos hipotecarios para seguir aumentando la accesibilidad.

La medida también se explica con el fondeo obtenido en la primera licitación de una fracción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, dispuesta por el Gobierno nacional.

Los créditos están disponibles tanto para empleados en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, así como para monotributistas y autónomos.

La cuota de entrada al crédito no puede superar el 25 % de los ingresos del hogar, y los solicitantes pueden presentar hasta un garante para sumar capacidad crediticia.

El Banco Ciudad ofrece además una serie de líneas hipotecarias muy competitivas para otros destinos y necesidades, como primera vivienda con otras características; vivienda única y segunda vivienda.

Los créditos se solicitan a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp (11-5150-505), y se puede consultar en la web de la entidad y en las sucursales.