Temporada alta de Noches Capitales en el Hipódromo de La Plata

El histórico predio del Hipódromo de La Plata es hoy su sala más viva: un escenario que se abre al cielo para alojar lo imposible. La temporada de Noches Capitales arranca y las lunas empiezan a contar.

Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025, Noches Capitales inicia su edición 2026 en el Hipódromo de La Plata con nuevos artistas y miles de personas expectantes que darán vida a un ciclo que ya es un clásico. La agenda es excepcional y aún se esperan muchas novedades.

La primera fecha será de la mano de Las Pastillas del Abuelo este sábado 12 de septiembre. La banda que fusiona rock, reggae y esencia rioplatense, entregará toda su potencia en una noche inolvidable a cielo abierto y una fiesta pastillera absoluta.

Después de siete años, Diego Torres volverá a La Plata para reencontrarse con su público el 19 de septiembre en un show inolvidable bajo la luna y Babasonicos desplegará el 14 de noviembre los sonidos de su último material Cuerpos, Vol.1 con un espectáculo único, imponente, y una puesta novedosa.

El 21 de noviembre llegará el momento de escuchar aquellas canciones que son parte de la escena musical de la mano de La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati en una noche imperdible en la ciudad de las diagonales. Mientras que el 28 de noviembre el Hipódromo de La Plata recibirá a Un Poco de Ruido para una fiesta inolvidable.

El sábado 5 de diciembre Seru Girán por Lebón y Aznar llega por primera vez a La Plata, y marcará nuevamente un hito en la historia. Los músicos presentarán las canciones más emblemáticas de nuestro imaginario colectivo en un concierto que, aclamado por el público y la crítica, es la confirmación de que las canciones de Seru Girán han pasado de generación en generación, y que hoy tanto sus letras como su música son tan actuales como cuando se compusieron.

Vale reseñar que en su última edición Noches Capitales vibró junto a 10 artistas consagrados durante 11 fechas inolvidables, conformando una de las grillas más explosivas del 2025 que seguramente doblará la apuesta este año, celebrando a cielo abierto la música argentina junto a multitudes.

Noches Capitales 2026

12 de septiembre - Las Pastillas del Abuelo

19 de septiembre - Diego Torres

23 de octubre - La K'onga

14 de noviembre - Babasonicos

21 de noviembre - Barbi Recanati + La Vela Puerca + Las Pelotas

28 de noviembre - Un Poco de Ruido

5 de diciembre - Seru Girán por Lebón y Aznar

Las entradas para todos los shows están disponibles a través e Livepass con todos los medios de pago, en tanto que con tarjetas del Banco Provincia se puede acceder a cuatro cuotas sin interés.

