Espectáculos | 11 sep 2026
Música
Temporada alta de Noches Capitales en el Hipódromo de La Plata
Este sábado, con Las Pastillas del Abuelo, comienzo la nueva edición del ciclo a cielo abierto. De aquí a fin de año, miles de personas disfrutarán en vivo de consagrados artistas en el circo hípico de la capital bonaerense. Toda la agenda.
El histórico predio del Hipódromo de La Plata es hoy su sala más viva: un escenario que se abre al cielo para alojar lo imposible. La temporada de Noches Capitales arranca y las lunas empiezan a contar.
Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025, Noches Capitales inicia su edición 2026 en el Hipódromo de La Plata con nuevos artistas y miles de personas expectantes que darán vida a un ciclo que ya es un clásico. La agenda es excepcional y aún se esperan muchas novedades.
La primera fecha será de la mano de Las Pastillas del Abuelo este sábado 12 de septiembre. La banda que fusiona rock, reggae y esencia rioplatense, entregará toda su potencia en una noche inolvidable a cielo abierto y una fiesta pastillera absoluta.
Después de siete años, Diego Torres volverá a La Plata para reencontrarse con su público el 19 de septiembre en un show inolvidable bajo la luna y Babasonicos desplegará el 14 de noviembre los sonidos de su último material Cuerpos, Vol.1 con un espectáculo único, imponente, y una puesta novedosa.
El 21 de noviembre llegará el momento de escuchar aquellas canciones que son parte de la escena musical de la mano de La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati en una noche imperdible en la ciudad de las diagonales. Mientras que el 28 de noviembre el Hipódromo de La Plata recibirá a Un Poco de Ruido para una fiesta inolvidable.
El sábado 5 de diciembre Seru Girán por Lebón y Aznar llega por primera vez a La Plata, y marcará nuevamente un hito en la historia. Los músicos presentarán las canciones más emblemáticas de nuestro imaginario colectivo en un concierto que, aclamado por el público y la crítica, es la confirmación de que las canciones de Seru Girán han pasado de generación en generación, y que hoy tanto sus letras como su música son tan actuales como cuando se compusieron.
Vale reseñar que en su última edición Noches Capitales vibró junto a 10 artistas consagrados durante 11 fechas inolvidables, conformando una de las grillas más explosivas del 2025 que seguramente doblará la apuesta este año, celebrando a cielo abierto la música argentina junto a multitudes.
Noches Capitales 2026
- 12 de septiembre - Las Pastillas del Abuelo
- 19 de septiembre - Diego Torres
- 23 de octubre - La K'onga
- 14 de noviembre - Babasonicos
- 21 de noviembre - Barbi Recanati + La Vela Puerca + Las Pelotas
- 28 de noviembre - Un Poco de Ruido
- 5 de diciembre - Seru Girán por Lebón y Aznar
Las entradas para todos los shows están disponibles a través e Livepass con todos los medios de pago, en tanto que con tarjetas del Banco Provincia se puede acceder a cuatro cuotas sin interés.