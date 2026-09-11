Policía se defendió a tiros en La Matanza: Mató a un delincuente, que antes huyó colgado del capot

Un violento intento de robo tuvo lugar en la localidad matancera de Virrey del Pino, a la altura del kilómetro 40 de la Ruta 3, cuando una banda de cuatro delincuentes armados interceptó a un policía federal de civil frente a su domicilio ubicado en Girardot al 5400.

El hecho se produjo alrededor de las 15 horas, en momentos en que el efectivo se disponía a salir a bordo de su camioneta Volkswagen Amarok para llevar a su hijo a la escuela.

Según los testimonios recogidos en el lugar, los asaltantes descendieron de un vehículo y abrieron fuego de manera inmediata y sin mediar palabra. Ante la agresión, el agente se cubrió junto al vehículo y repelió el ataque utilizando su arma reglamentaria, desatando un enfrentamiento armado en plena vía pública.

Al verse sorprendidos por la respuesta de la víctima, los cómplices aceleraron para huir. Uno de los sospechosos, imposibilitado de ingresar al habitáculo del rodado, escapó colgado del capó a toda velocidad, situación que hizo recordar en la zona a un episodio similar, aunque la gran diferencia fue que quien se arrojó al automóvil fue una víctima de la inseguridad.

Durante la fuga, la banda advirtió la gravedad de las heridas de su compañero, quien había recibido impactos de bala en la cabeza y las piernas.

#Policiales 🚨🔫 Inseguridad en La Matanza: un policía mató a un delincuente, que antes huyó colgado del capot



Un policía federal de civil fue sorprendido por cuatro delincuentes armados cuando salía de su casa en Virrey del Pino a bordo de su camioneta. Se produjo un tiroteo y… pic.twitter.com/cDidDjtEs3 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 11, 2026

En consecuencia, abandonaron el vehículo original, interceptaron a punta de pistola a un remisero y lo forzaron a trasladar al herido hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) más cercana.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, el joven de 18 años, domiciliado en Guernica, falleció poco después de ingresar al centro de salud.

Otro hecho

El jueves por la noche, otro hecho violento ocurrió a pocas cuadras. Numerarios de la Comisaría Tercera persiguieron a cuatro delincuentes a los que sorprendieron a bordo de un Renault Fluence en la esquina de Conde y Varela, tras asaltar a un jubilado que entraba a su casa con su Volkswagen Suran.

En plena persecución, el patrullero chocó al auto en el que se movilizaban los delincuentes y comenzó un tiroteo.

Dos delincuentes terminaron heridos, con disparos en el abdomen y el brazo izquierdo; ambos fueron trasladados a un hospital de la zona. Un menor de edad, de 17 años, fue detenido, en tanto que el cuarto maleante escapó.