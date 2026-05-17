Se subió al capot para evitar que le roben el auto en La Matanza, la arrastraron y acabó fracturada

Un violento hecho de inseguridad ocurrió en las últimas horas en Ramos Mejía, donde una mujer fue arrastrada varios metros por delincuentes en el capot de un auto –a donde se había subido para intentaban impedir que se lo robaran– en una secuencia que quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona y que generó profunda conmoción por la brutalidad del ataque.

La víctima fue identificada como Mariana Costa, de 50 años de edad, quien se encontraba dentro de su Fiat Mobi gris esperando a su hija sobre la calle Rosales al 1100 de la mencionada localidad del partido de La Matanza, en el Conurbano bonaerense oeste, cuando fue sorprendida por al menos tres delincuentes.

La dramática secuencia del robo

Según se observa en las imágenes aportadas por las cámaras, y que ilustran este artículo, los ladrones la abordaron de manera violenta y lograron bajarla del interior del auto. En un intento desesperado por evitar el robo, la mujer se subió al capot del vehículo, pero ello no impidió que los malvivientes arrancaran.

Los asaltantes avanzaron en velocidad con el auto y arrastraron a la víctima unos 50 metros, aproximadamente, hasta que finalmente cayó al asfalto y acabó sufriendo graves heridas, como la fractura expuesta en una de sus piernas.

#Inseguridad 🚔 La Matanza: se subió al capot para evitar el robo y la arrastraron



Una mujer fue asaltada en Ramos Mejía y, en un intento desesperado por impedir el robo de su auto, terminó siendo arrastrada 50 metros por los delincuentes.



🚨 Actuaron al menos tres ladrones

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Herida pero fuera de peligro

Tras el hecho, la mujer –quien en todo momento le gritaba a los ladrones “me van a matar, hijos de puta”– fue trasladada a la Clínica Juan de Dios, donde fue asistida.

Los médicos confirmaron que sufrió una lesión en el cuero cabelludo y la mencionada fractura en la pierna, aunque se encuentra fuera de peligro.

Investigación en curso

La causa quedó en manos de la UFI Nº 12 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del fiscal Matías Marando, quien ya ordenó las primeras medidas para dar con los responsables.

En paralelo, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la Comisaría de Ramos Mejía trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la fuga e identificar a los tres sospechosos.

El caso vuelve a poner en agenda la inseguridad en el Conurbano bonaerense, donde los hechos violentos siguen generando preocupación entre los vecinos.

