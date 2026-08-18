Horror en González Catán: Menores irrumpen en una casa mientras todos dormían y le apuntan a un nene de 4

Una familia de González Catán vivió una verdadera secuencia de terror durante un violento asalto bajo la modalidad entradera protagonizado por cuatro delincuentes menores de edad que irrumpieron armados dentro de la vivienda mientras todos dormían, episodio que ocurrió en La Matanza y que dejó como saldo un brutal ataque, amenazas de muerte y un niño de apenas 4 años completamente aterrorizado.

Las víctimas fueron sorprendidas en plena madrugada del viernes pasado cuando los ladrones comenzaron a caminar sobre el techo de la propiedad antes de lanzarse hacia el interior de la casa por un patio interno para concretar el robo.

“¡Levantate, están por entrar!”

Natalia, madre del pequeño Dylan, relató entre lágrimas los momentos dramáticos que atravesaron dentro de la vivienda.

“Empiezo a escuchar pasos arriba del techo, me pareció raro. Miro la cámara y ya estaban por saltar. Desperté a mi pareja, le digo: ‘Hernán, levantate que están por entrar’. Se levantó a los gritos”, comenzó.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, que ilustran este artículo, muestran el momento exacto en el que el dueño de casa intenta sostener la puerta para impedir el ingreso mientras los delincuentes lanzaban violentas patadas para derribarla.

Según sostuvo la mujer, los asaltantes gatillaron armas de fuego durante el ataque: “Mi pareja vio que estaban gatillando, pero que no salían las balas, y ahí dejó de sostener la puerta y entraron. Si esas balas salían, era otra historia”, aseguró.

Golpes, amenazas y un niño apuntado con un arma

Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes golpearon brutalmente al hombre con un martillo y lo redujeron delante de su familia.

“Lo tiraron al piso, le pusieron cinta en las muñecas y en las piernas para maniatarlo. Revolvieron toda la casa”, explicó Natalia.

#Inseguridad 🔫 ​“Mamá, tengo miedo”: 4 menores armados hicieron una brutal entradera en González Catán



Los delincuentes se tiraron desde el techo a un patio interno mientras la familia dormía. Le pegaron un martillazo al padre y apuntaron con un arma a la madre y a su hijo de 4… pic.twitter.com/aGGg1A3ARX — ANDigital (@ANDigitalOK) May 11, 2026

Pero uno de los momentos más estremecedores ocurrió dentro de la habitación, donde la mujer se encontraba abrazando a su hijo: “Me quedé con mi hijo Dylan en su pieza abrazándolo, se asustó muchísimo por todo el ruido y lloraba. Encima escuchaba a su papá gritar”, relató.

Mientras tanto, uno de los delincuentes permanecía armado apuntándolos a pocos metros: “Yo le decía: ‘No me apuntes por favor, que mi hijo lo está mirando’. Me decía: ‘Tranquila, si nos dan todo no les va a pasar nada’”.

Se llevaron hasta la ropa interior

La banda, integrada según trascendió por adolescentes –dos de los cuatro fueron detenidos, y tienen 14 y 16 años de edad–, desvalijó completamente la vivienda: “Juntaron todo en bolsas negras, en mochilas y en una bolsa de material que había en el patio”, relató la víctima.

Los delincuentes robaron ropa y zapatillas; perfumes; electrodomésticos; celulares; una planchita; un secador de pelo; ropa interior; ojotas, y demás objetos personales

El caso volvió a encender la preocupación por la inseguridad en La Matanza y especialmente por la participación de menores armados en hechos cada vez más violentos.

Los robos y entraderas se volvieron frecuentes en la zona de González Catán, y los vecinos reiteran sus reclamos por mayor presencia policial y medidas urgentes para frenar la escalada delictiva, que a stas alturas es exasperante.

La investigación, a cargo de la UFI Nº 1 de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina, continúa trabajando para intentar identificar y detener a los demás responsables de este violento hecho, aunque por el momento permanecen prófugos.

Vale decir que, producto de los golpes recibidos, el hombre debió ser trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde recibió la asistencia médica necesaria y rápidamente fue dado de alta.

