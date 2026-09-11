“A mí me llamaban loco”: el insólito video de Javier Milei junto a Sarmiento hecho con IA

Para conmemorar el Día del Maestro, el presidente Javier Milei irrumpió en las redes sociales con una llamativa producción realizada íntegramente mediante Inteligencia Artificial (IA). La pieza audiovisual, de un minuto de duración, muestra al mandatario en un despacho con estética colonial de la Casa Rosada entablando un diálogo ficticio con una versión hiperrealista en 3D de Domingo Faustino Sarmiento.

Ambientado con una melodía suave del Himno a Sarmiento e imágenes del Congreso Nacional de fondo, el clip busca trazar una analogía histórica entre los cuestionamientos que recibía el educador sanjuanino y los que enfrenta la actual gestión liberal.

FELIZ DÍA DEL MAESTRO.

MAGA! pic.twitter.com/0GB1OOlstK — Javier Milei (@JMilei) September 11, 2026

"Cuando la barbarie impera, las cosas no se logran con tibieza"

El guion se centra en responder a las críticas de la oposición respecto del tono y las formas del jefe de Estado:

Sarmiento: «Así que critican sus formas, don Javier...» Milei: «Sí, viven criticando mi tono, mis formas, mi vehemencia.» Sarmiento: «No se preocupe, a mí me decían lo mismo. Me acusaban de vehemente, de agresivo, de provocar... Hasta me llamaron loco.» Milei: «Eso suena familiar.» Sarmiento: «Es que cuando la barbarie impera, las cosas no se logran con tibieza. Es el costo de servir a la Patria enfrentando a quienes promueven su atraso.»

Tras la intervención del prócer, Milei reivindica su pasado como docente de Economía, asegurando que dictaba clases "para que los argentinos aprendan cómo los políticos les robaban con la inflación y los impuestos".

Reconocimiento docente y el sello "MAGA"

Hacia el final, ambos coinciden en agradecer a los educadores en su "empresa civilizatoria". La escena concluye con la definición presidencial sobre la enseñanza:

Mensaje central: "El mejor maestro es el que enseña para crecer en libertad. El que enseña a pensar, no qué pensar" .

Placa institucional: El video cierra con el texto: «A quienes enseñan a pensar, a cuestionar y a ser libres: gracias. Feliz Día del Maestro».

El posteo fue difundido desde la cuenta oficial del mandatario en X con el texto en mayúsculas: "FELIZ DÍA DEL MAESTRO. MAGA!", en alusión al lema Make Argentina Great Again.