Imputaron a Chiqui Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en el CEAMSE

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, fue imputado formalmente en Comodoro Py en el marco de una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito. La causa se centra de manera exclusiva en su rol como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió la apertura de la instrucción ante el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, e impulsó un paquete de 15 medidas de prueba para fiscalizar los activos del dirigente entre 2017 y 2024, período en el que se desempeñó como vicepresidente de la entidad ambiental antes de asumir su presidencia.

Las cifras en el foco de la Justicia: un incremento del 1.000%

El expediente tomó curso tras una presentación efectuada por el empresario Guillermo Tofoni e intervención de la Cámara Federal, que radicó las actuaciones en el fuero federal porteño. La denuncia expone un drástico contraste en los datos patrimoniales declarados por el dirigente a lo largo de siete años.

En 2017, Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal total de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. Para el período 2024, los registros informaron más de $1.002 millones en depósitos bancarios, $39 millones en efectivo y US$ 246.206 en una caja de ahorro en moneda extranjera.

Respecto a sus ingresos anuales, el dirigente declaró $100,2 millones por sus funciones en el CEAMSE y $718,5 millones como vicepresidente de la CONMEBOL. Dado que su cargo como presidente de la AFA se ejerce de manera ad honorem, la fiscalía busca determinar si los activos corrientes y el volumen de liquidez hallados guardan consonancia con sus sueldos registrados en la gestión del organismo público y en la confederación sudamericana.

Las 15 medidas solicitadas por la fiscalía

Para reconstruir la trazabilidad de sus ingresos y verificar la existencia de presuntos bienes no declarados, la fiscalía requirió al juez Lijo las siguientes diligencias principales:

Secreto financiero y fiscal: Solicitar el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil sobre todas sus cuentas y participaciones.

Fiscalización de ARCA: Exigir copias íntegras de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales presentadas en los últimos ocho períodos fiscales.

Oficios dominiales: Pedidos de informes a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y San Juan, además de registros automotores, de embarcaciones y aeronaves.

Legajos públicos y aportes: Solicitar al Gobierno porteño y bonaerense la remisión de los legajos salariales del CEAMSE, junto con los reportes históricos de la ANSES.

Criptomonedas y CONMEBOL: Enviar notificaciones a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales para detectar tenencias en criptoactivos y librar un exhorto internacional a Paraguay para verificar los pagos recibidos por la CONMEBOL.

Este proceso penal tramita de forma independiente a las causas paralelas que investigan la rendición de aportes previsionales y obligaciones tributarias vinculadas a la administración de la AFA.