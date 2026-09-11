Alak, Kicillof y Storani reconocieron a Sergio Karakachoff como ciudadano ilustre post mortem

El intendente de La Plata, Julio Alak, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Federico Storani, encabezaron este viernes el acto de distinción a Sergio Karakachoff como ciudadano ilustre post mortem de la capital provincial. El homenaje buscó resaltar su militancia política, su labor como abogado laboralista y su histórico compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Durante la ceremonia, realizada junto a familiares, autoridades locales y referentes políticos, el jefe comunal platense remarcó la trascendencia de la figura del dirigente radical:

Junto al gobernador @Kicillofok, Federico Storani y familiares de Sergio Karakachoff, entregamos la distinción de Ciudadano Ilustre post mortem de La Plata en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la democracia y los derechos humanos.



“El Ruso” fue abogado… pic.twitter.com/NVTB3tQ1Od — Julio Alak (@Julio_Alak) September 11, 2026

"Este es un acto de enorme justicia para quien nos dejó un legado enorme de patriotismo, valentía y defensa de derechos sociales y del trabajador. La Municipalidad tiene el deber de honrar su memoria. También estamos contando a los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidos, reafirmando los principios de memoria, verdad y justicia", sostuvo Julio Alak, quien además planteó la esperanza de construir "un frente patriótico en defensa de la democracia argentina".

El mensaje de Kicillof y el contraste con el Gobierno nacional

A su turno, el gobernador Axel Kicillof subrayó la vigencia del pensamiento del homenajeado en el contexto político actual y marcó diferencias con la administración central:

Construcción democrática: "Este homenaje pone de relieve la figura de Sergio Karakachoff y la causa por la que luchó toda su vida: la construcción de un proyecto de país más igualitario, inclusivo, pluralista y profundamente democrático" .

Políticas de memoria: "Mientras la Nación apela al negacionismo, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata mantenemos bien en alto las políticas de memoria, verdad y justicia".

#LaPlata 🎓🕯️ La UNLP homenajeó a Sergio Karakachoff a 50 años de su asesinato



La Universidad Nacional de La Plata recordó al abogado, dirigente radical y militante por los derechos humanos Sergio Karakachoff, secuestrado y asesinado durante la última dictadura cívico-militar.… pic.twitter.com/DBl0En2OAK — ANDigital (@ANDigitalOK) September 11, 2026

Por su parte, Federico Storani destacó el carácter transversal de la jornada: "Es importante agradecer y reconocer la pluralidad de este acto, reconociendo los valores que deben representar a la democracia argentina. Sin solidaridad no tenemos nación", enfatizó el referente radical.

El encuentro contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Marcelo Galland, además de la esposa del homenajeado, María del Carmen, y sus hijas, Matilde y Sofía.

Quién fue Sergio Karakachoff: vida y legado del referente platense

Nacido en La Plata en 1939, Sergio "Ruso" Karakachoff desarrolló desde su juventud una intensa actividad política y profesional en la región. Fue uno de los fundadores de la agrupación estudiantil Franja Morada, integró las corrientes de renovación de la Unión Cívica Radical (UCR), se desempeñó como concejal platense y ejerció como periodista y abogado defensor de trabajadores.

Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, volcó su labor a la presentación de recursos de hábeas corpus para la protección de perseguidos políticos y fue cofundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). En septiembre de 1976 fue secuestrado por un grupo de tareas, torturado y asesinado junto a su compañero de militancia Domingo Teruggi.