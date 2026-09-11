Senadores de Fuerza Patria rechazaron la privatización de AySA: “El agua no es mercancía”

El bloque de senadoras y senadores de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires rechazó de manera categórica el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) impulsado por el Gobierno Nacional. A través de un pronunciamiento oficial, la bancada opositora catalogó la medida de "económicamente ruinosa" y advirtió sobre el impacto social, sanitario y ambiental para la población bonaerense.

"No se trata de una mera operación empresaria. Se trata de la entrega de un recurso estratégico, de un derecho humano y de una herramienta central para el desarrollo nacional", señalaron desde el cuerpo legislativo, al tiempo que recalcaron que "el agua es un derecho, no una mercancía".

#Servicios 🚰🏛️ Malena Galmarini alertó por la privatización de AySA: “No es para que haya mejores servicios”



La ex presidenta de AySA y actual senadora provincial de Unión por la Patria, Malena Galmarini, cuestionó con dureza el proceso de privatización impulsado por el… pic.twitter.com/FR4H0K5Ghv — ANDigital (@ANDigitalOK) August 11, 2026

Alerta por tarifazos y pérdida de cobertura en el Conurbano

En su análisis sobre el impacto socioeconómico de la privatización, los legisladores repasaron los antecedentes históricos del servicio en la década de 1990 y graficaron los riesgos para los hogares:

Efecto tarifario: Recordaron que durante la gestión privada de Aguas Argentinas las tarifas registraron un incremento superior al 80% en términos reales, aplicando cargos fijos y la expulsión de miles de familias del sistema.

Situación en los barrios: Denunciaron que la lógica de rentabilidad privada concentra la infraestructura en zonas de alto poder adquisitivo, abandonando el Conurbano profundo donde persisten familias dependientes de pozos o agua en cisterna.

Obras paralizadas: Remarcaron que la empresa estatal ya atraviesa un contexto de aumentos superiores al 300% junto al freno total en los programas de expansión de redes de cloacas y potabilización.

El reclamo formal al Gobierno Nacional

Por último, los senadores hicieron un llamado urgente al Ejecutivo nacional para detener la concesión del recurso y reactivar las obras públicas suspendidas en la región metropolitana.

"Ningún país desarrollado privatiza la gestión integral de su agua. Francia y Alemania, que en los 90 fueron modelo de privatización, hoy están re-estatizando sus servicios. La Argentina necesita más agua potable y más cloacas, no menos Estado", concluyeron.