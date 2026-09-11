Política | 11 sep 2026
LEGISLATURA BONAERENSE
Senadores de Fuerza Patria rechazaron la privatización de AySA: “El agua no es mercancía”
El bloque oficialista en la Legislatura provincial emitió un fuerte documento contra la venta de la empresa estatal. Advirtieron que la medida traerá tarifazos, paralizará obras de cloacas y afectará directamente al Conurbano.
El bloque de senadoras y senadores de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires rechazó de manera categórica el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) impulsado por el Gobierno Nacional. A través de un pronunciamiento oficial, la bancada opositora catalogó la medida de "económicamente ruinosa" y advirtió sobre el impacto social, sanitario y ambiental para la población bonaerense.
"No se trata de una mera operación empresaria. Se trata de la entrega de un recurso estratégico, de un derecho humano y de una herramienta central para el desarrollo nacional", señalaron desde el cuerpo legislativo, al tiempo que recalcaron que "el agua es un derecho, no una mercancía".
#Servicios 🚰🏛️ Malena Galmarini alertó por la privatización de AySA: “No es para que haya mejores servicios”— ANDigital (@ANDigitalOK) August 11, 2026
La ex presidenta de AySA y actual senadora provincial de Unión por la Patria, Malena Galmarini, cuestionó con dureza el proceso de privatización impulsado por el… pic.twitter.com/FR4H0K5Ghv
Alerta por tarifazos y pérdida de cobertura en el Conurbano
En su análisis sobre el impacto socioeconómico de la privatización, los legisladores repasaron los antecedentes históricos del servicio en la década de 1990 y graficaron los riesgos para los hogares:
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Efecto tarifario: Recordaron que durante la gestión privada de Aguas Argentinas las tarifas registraron un incremento superior al 80% en términos reales, aplicando cargos fijos y la expulsión de miles de familias del sistema.
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Situación en los barrios: Denunciaron que la lógica de rentabilidad privada concentra la infraestructura en zonas de alto poder adquisitivo, abandonando el Conurbano profundo donde persisten familias dependientes de pozos o agua en cisterna.
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Obras paralizadas: Remarcaron que la empresa estatal ya atraviesa un contexto de aumentos superiores al 300% junto al freno total en los programas de expansión de redes de cloacas y potabilización.
El reclamo formal al Gobierno Nacional
Por último, los senadores hicieron un llamado urgente al Ejecutivo nacional para detener la concesión del recurso y reactivar las obras públicas suspendidas en la región metropolitana.
"Ningún país desarrollado privatiza la gestión integral de su agua. Francia y Alemania, que en los 90 fueron modelo de privatización, hoy están re-estatizando sus servicios. La Argentina necesita más agua potable y más cloacas, no menos Estado", concluyeron.