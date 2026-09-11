Malvinas: el Gobierno nacional avanza con el proyecto de la Base Naval Integrada en Ushuaia

El Gobierno nacional dio un paso de alto impacto geopolítico en el extremo sur del país. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajaron este viernes a la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, para supervisar los avances en el predio de la Base Naval Integrada, un proyecto estratégico orientado a afianzar la soberanía argentina en el Atlántico Sur y proyectar la presencia nacional hacia la Antártida.

A su llegada a la capital fueguina, los funcionarios nacionales fueron recibidos en la Casa de Gobierno por el mandatario provincial, Gustavo Melella, junto a la vicegobernadora Mónica Urquiza. Durante el encuentro, los ministros expusieron los alcances de la iniciativa y Melella ratificó la plena predisposición del Estado provincial para colaborar con el desarrollo del polo logístico, destacando la coincidencia institucional en la defensa del Atlántico Sur.

Un enclave militar, científico y antártico frente a las Islas Malvinas

Tras la reunión institucional, Quirno y Presti se trasladaron al predio de la Base Naval Integrada. En el lugar, autoridades de la Armada Argentina ofrecieron una exposición técnica detallada sobre las características del complejo, concebido para cumplir tres funciones fundamentales:

Polo logístico y operativo: Servirá como centro neurálgico de patrullaje, abastecimiento y apoyo para las Fuerzas Armadas en la vigilancia del mar territorial y la zona económica exclusiva.

Plataforma de proyección antártica: Optimizará el sostenimiento operacional de las campañas científicas y militares hacia el continente blanco desde el punto geográfico más próximo.

Desarrollo científico interinstitucional: Contempla infraestructura dedicada a la investigación marina, científica y soberana en la región insular y la plataforma continental.

Articulación entre diplomacia y defensa

La presencia conjunta de los titulares de Cancillería y Defensa en Tierra del Fuego busca reforzar la postura del Estado argentino sobre el Atlántico Sur, relacionando de forma directa la infraestructura de defensa con el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Luego de recorrer las instalaciones y tomar contacto con los medios de comunicación locales, la delegación nacional emprendió el regreso a la Ciudad de Buenos Aires.