Malvinización de emergencia: “El Presidente no cree lo que dijo en ese discurso”

El analista político Hernán Madera se refirió al viraje del Gobierno de Javier Milei en la Cuestión Malvinas, al señalar que esta decisión responde, principalmente, a una necesidad de recuperar la iniciativa política y mejorar su posicionamiento electoral.

“El Gobierno de Javier Milei se prende de una frase repetida tres veces por Donald Trump y hace todo esto para tapar lo que hizo en el Mundial”, expuso en declaraciones a Canal E.

Asimismo, el periodista y consultor puso de relieve que el oficialismo buscó revertir el impacto negativo generado por distintos episodios y recordó que “la única que le salió a Trump es Venezuela”.

Para Madera, la incorporación de Malvinas al debate político tiene un claro componente electoral. “El Presidente no cree eso. El Presidente no cree lo que dijo en ese discurso”, exclamó.

En igual tono, consideró que el oficialismo necesita realizar cambios para recuperar apoyo, el cual “se está imponiendo de a poco”.

Finalmente, en cuanto a la agenda económica, estimó que “van a abordar el tema de deudores después del tema Malvinas y van a dejar subir un poco el tipo de cambio porque eso va a beneficiar a la industria argentina”.

