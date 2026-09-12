Trump advirtió por el “desastre” que implicaría un conflicto Argentina-Reino Unido por Malvinas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que un conflicto entre el Reino Unido y Argentina por las Islas Malvinas sería un “desastre potencial”, aunque se mostró confiado de que sería capaz de “resolverlo” en caso de solicitar su ayuda.

En declaraciones a la prensa tras reunirse en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, el líder republicano afirmó que las Malvinas son “muy interesantes” y actualmente hay dos países, el Reino Unido y Argentina, que están “enfadados” entre sí.

Consultado sobre la posibilidad de que este descontento desembocase en un nuevo conflicto bilateral, como el que ocurrió en 1982, exclamó: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”.

Sobre este archipiélago situado en el Atlántico Sur, bajo administración del Reino Unido desde 1833 y cuya soberanía es reclamada por Argentina, Trump dijo que recordaba que cuando era niño los británicos “entraron y se apoderaron de ellas”, pero que no sabía si ahora estarían dispuestos a hacer lo mismo, dados los problemas internos que enfrenta el país.

#Malvinas 🇦🇷🤔 Trump advirtió por el “desastre” de un eventual conflicto entre Argentina y Reino Unido



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a meterse en la disputa por las Islas Malvinas. Esta vez aseguró que un nuevo conflicto entre Argentina y Reino Unido… pic.twitter.com/F0YJMPu9it — ANDigital (@ANDigitalOK) September 12, 2026

A pocos días de la cadena nacional de Javier Milei en la que anunció medidas soberanas, Trump consignó que los británicos “tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos. Hablamos de semanas en barcos”, especuló el jefe de la Casa Blanca en declaraciones citadas por EFE.

Valr recordar que durante un referéndum celebrado en 2013, los malvinenses respaldaron por un 99,8 % seguir conservando su estatus como Territorio de Ultramar del Reino Unido.