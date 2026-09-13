Guillermo Michel pidió “dejar de hablar de la rosca interna” del peronismo bonaerense

El diputado nacional de Unión por la Patria, Guillermo Michel, dijo estar “convencido de que el peronismo va a ganar las elecciones el año que viene”, aunque evaluó que “por el dispositivo político como está planteado, lo va a hacer en el ballotage”.

“¿Por qué? Porque creo que el oficialismo tiene un piso alto, sostenido por su núcleo duro de votantes que respalda a Milei”, sopesó el legislador entrerriano durante una entrevista concedida a Noticias Argentinas.

En cuanto al postulante del peronismo, aclaró que “antes de hablar de candidatos hay que plantear un programa de gobierno centrado en los problemas sociales, productivos y económicos del país. Hay que plantear ideas, pensar el futuro, cómo les vamos a hablar a los productores, a los jóvenes y qué vamos a hacer con la inteligencia artificial. Tenemos que hablar de eso. Después veremos cuál es la persona que está en condiciones de llevar adelante ese programa de Gobierno”.

“La resolución se hará a través de las PASO, que es la herramienta electoral que hoy tenemos, o, si no, mediante internas partidarias. Yo apuesto a la unidad del peronismo, a que dejemos de lado la cuestión partidaria o cualquier cuestión sectorial y avancemos en un esquema de unidad”, enfatizó Michel.

En igual tenor, sostuvo que “la mayor obligación del peronismo es dar una respuesta a la sociedad para que no nos vean únicamente como oposición, sino como alternativa. Y para eso tenemos que hablar de los problemas de la gente y dejar de hablar de la rosca interna de la provincia de Buenos Aires”.

El fracaso del Frente de Todos

Al ir a antecedentes, explicó que la alternativa triunfante en 2019, “claramente, ese esquema sirvió de manera exitosa para ganar la elección y después fue un fracaso a la hora de la gestión”.

“Y digo que fue un fracaso en primera persona porque formé parte de ese gobierno. Por algo perdimos las elecciones: la gente no validó la forma de gestionar. Entonces, hay que ir a un esquema donde se dirima el liderazgo no a partir del dedo de alguien, sino a partir de los votos que junte”, completó.

Peruanización de la economía

Al hablar del programa económico libetario, explicó que “Milei ha peruanizado la economía argentina porque eliminó un diferencial que durante mucho tiempo tuvo nuestro país respecto de cualquier otro país de Latinoamérica: tener una clase media pujante, con poder adquisitivo y con salarios que permitan desarrollar un determinado nivel de vida”.

“Milei está imponiendo un modelo social que destruye valores que siempre tuvo la sociedad argentina y un ordenamiento jurídico que no va a ser fácil desarmar”, acotó.

“Si nosotros creemos que las leyes de este Gobierno las hacen, con todo respeto, Lilia Lemoine o Bertie Benegas Lynch, estamos equivocados. Hoy la Secretaría Legal y Técnica es una mesa de entrada de las leyes que hacen estudios de abogados, donde traen el pendrive y directamente las leyes se copian y se pegan”, disparó.

Así las cosas, planteó que “el programa económico claramente hay que discutirlo. No estoy de acuerdo con que, con la situación compleja que tenemos hoy, se pueda simplemente resolver todo con resoluciones, sin analizar las consecuencias que esto trae aparejadas”.

“No coincido con que se pueda ir rápidamente a un esquema de distribución sin que la economía crezca. Primero hay que pensar cómo crece la economía para luego avanzar en un proceso distributivo”, sumó el diputado, aunque recalcó que “sí tenemos que pensar en cómo recomponer rápidamente el poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados”.

De hecho, CEPAL muestra que Argentina fue el país de América Latina que más desaceleró su crecimiento en el primer trimestre de 2026.



No es casualidad. Los salarios reales del sector privado siguen debajo de los de 2023 y la economía ya destruyó 240.000 empleos formales. Esos… pic.twitter.com/rWCbz3MXQk — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) August 21, 2026

“Yo tengo una propuesta escrita y considero que esto debe hacerse también a través de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Estoy convencido de que hay que cumplir los contratos con los bonistas privados. Hay que cumplir con el Fondo, pero hay que separar la parte del acuerdo técnico del acuerdo político con el Fondo para ver cómo se avanza en ese sentido. También estoy convencido de que hay que ver cómo crecemos en materia de exportaciones”, anexó Michel.

Finalmente, manifestó que “la Argentina le tiene que prestar mucha atención a un nuevo fenómeno que se está dando a nivel mundial, que son los biocombustibles, por ejemplo, para la aviación”.