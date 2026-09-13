Giannina Giunta dará un concierto gratuito en el ex CCK

Para celebrar más de 30 años de carrera, la multifacética artista Giannina Giunta brindará un concierto en el ex CCK, junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”. Será con entrada libre y gratuita, el miércoles 23 de septiembre, a las 20 horas, en el Auditorio Nacional de Sarmiento 151, dotado de una excelente acústica y un escenario de 250 metros cuadrados.

El repertorio de Giannina Giunta estará centrado, principalmente, en el cancionero popular folklórico y tanguero. La entrada es gratuita, con reserva previa que se podrá gestionar de manera virtual en la web del Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo F. Sarmiento a partir de dos días antes del concierto, a las 14 horas, hasta agotar el cupo disponible.

Cabe destacar que, la cantante, actriz, coreógrafa, coach vocal y productora artística, tiene más de 30 años de trayectoria. Efectuó giras internacionales, por México, Panamá, Brasil, Paraguay y Uruguay.

“Cada escenario ha sido una oportunidad para crecer, explorar y expresar distintas facetas de mi identidad artística. Mi búsqueda constante me llevó no solo a interpretar, sino también a crear, dirigir y acompañar a otros artistas en su propio desarrollo”, afirma Giannina.

A lo largo de su trayectoria, la oriunda de Mendoza fue distinguida con más de 15 premios, incluyendo el diploma de la Legislatura Porteña como Destacada de la Cultura y el reconocimiento del Congreso de la Nación por su trayectoria artística y cultural.

Giunta trabajó en 18 comedias musicales y grabó tres discos solistas (uno fue nominado a los Premios Gardel). Ha sido la voz de “Stravaganza”, junto a Flavio Mendoza y artista invitada del dúo Pimpinela, en grandes escenarios como el Luna Park, Orfeo, Gran Rex y Ópera.

En televisión trabajó con Susana Giménez y Marcelo Tinelli (“Canta Conmigo Ahora”). En cine actuó en tres películas, incluyendo “La Odisea de los Giles” y “Sombras Chinas”. En radio condujo en Continental y Rivadavia.

Actualmente, dirige su propia academia como coach vocal, entrenando artistas y sigue girando por el país con shows y eventos, mientras se prepara para nuevos proyectos.