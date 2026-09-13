Tragedia en Guaminí: volcó la lancha, tres pescadores murieron ahogados y buscan a otros dos

A pocas semanas de un naufragio mortal en aguas del Río de la Plata, la tragedia volvió a golpear al mundo de la pesca deportiva. En esta oportunidad, tres pescadores murieron ahogados en el partido bonaerense de Guaminí después de que la embarcación en la que se trasladaban junto a otras dos personas diera una vuelta de campana en la Laguna del Monte, uno de los espejos de agua que integran el sistema de las Encadenadas del Oeste.

El siniestro acuático provocó un amplio operativo de emergencia en la zona, merced al cual los equipos de rescate lograron localizar los cuerpos de tres de los ocupantes, mientras que un cuarto pescador y un guía local todavía no fueron encontrados.

Si bien la búsqueda debió interrumpirse durante la noche del sábado por las condiciones de iluminación, se retomó durante las primeras horas del domingo.

Las víctimas identificadas hasta el momento son José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años y José Luna, de 70 años, de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la información preliminar citada por Infobae, los cinco hombres se encontraban a bordo de una embarcación cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, la lancha perdió estabilidad y se dio vuelta en medio de la laguna.

En concreto, el vuelco provocó que todos los ocupantes terminaran en el agua y poco después se puso en marcha un importante operativo para intentar localizar a las personas que se encontraban a bordo.

Tras conocerse el accidente de la embarcación, se desplegó un rastrillaje integrado por Bomberos Voluntarios de Guaminí, Defensa Civil y efectivos de la Policía Comunal.

Las tareas se concentraron también en distintos sectores de la laguna para intentar establecer el recorrido que pudo haber realizado la embarcación y determinar dónde podrían encontrarse las dos personas que continúan desaparecidas.

Por su parte, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.