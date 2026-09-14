LLA pedirá juicio político a la jueza que suspendió la baja en la edad de imputabilidad

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Petrovich, anunció que la fuerza oficialista pedirá juicio político a la jueza Marta Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y reclamó penas más duras frente a recientes hechos de inseguridad.

“Vamos a pedir, obviamente, un juicio político para esta persona”, enfatizó la legisladora libertaria, para luego dar cuenta que “necesitamos hacer un cambio rotundo también en la Justicia, un cambio de mentalidad”.

En este sentido, planteó en declaraciones a Radio Rivadavia que los hechos de inseguridad en territorio bonaerense son cada vez más violentos y señaló que las víctimas enfrentan riesgos que exceden la pérdida de sus pertenencias. Así las cosas, se monstruo a favor del endurecimiento de las penas para que quien salga a robar “lo piense dos veces”.

Elías Vázquez tenía 23 años. Lo mataron de un disparo por la espalda para robarle la moto en José C. Paz.



Su familia y sus vecinos salieron a pedir justicia. La inseguridad en la Provincia exige respuestas y responsabilidades.@JMilei pic.twitter.com/c90JJixXei — Lorena Petrovich (@PetrovichLorena) September 11, 2026

La legisladora sostuvo que cada caso debe evaluarse de manera particular, por lo que diferenció tanto a quienes ingresan por primera vez de quienes reiteran delitos como a los autores de hurtos o robos de quienes cometen homicidios.

Finalmente, atribuyó responsabilidades a los gobiernos y a la sociedad por la situación de los jóvenes que delinquen y reclamó recuperar valores vinculados con “la educación, el respeto y el trabajo”.