Hallaron a una cuarta víctima tras el naufragio en Guaminí: “Que sigas pescando allá arriba”

Un cuarto hombre fue encontrado muerto este domingo en Laguna del Monte, en el partido de Guaminí, luego del siniestro ocurrido el sábado cuando la lancha en la que viajaban cinco personas se dio vuelta mientras practicaban pesca deportiva.

La nueva víctima fue identificada como José Antonio Bianchi, de 52 años, quien se desempeñaba como guía de pesca y tenía domicilio en Balneario Cochicó.

El hallazgo se produjo en el marco del operativo de búsqueda desplegado en la laguna, del que participan efectivos policiales, personal de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

Con este nuevo hallazgo, son cuatro las personas fallecidas y una continúa desaparecida. Las tareas de búsqueda se mantienen para intentar localizar al quinto y último integrante del grupo.

El sábado por la noche se había confirmado la muerte de José Domingo Carrizo, de 84 años; Carlos Augusto Pérez, de 71; y José Luna, de 70. El grupo estaba integrado por un guía y cuatro pescadores.

“Descanse en paz, José. Sin palabras. Siempre una gran persona y muy servicial en lo que hacías. Mis más sentido pésame a su familia”, escribió un amigo de Bianchi, junto a una imagen de la víctima en la que aparecía pescando.

“Triste noticia. Espero que sigas pescando allá arriba”, completó, mientras que otro amigo posteó: “Querido José, que en paz descanses. Te voy a extrañar”.

“Gran persona José, se lo va extrañar. Descansa en paz, Dios lo tenga en su Gloria”, sumó otra allegada a la familia.

Como quedó dicho, los equipos de rescate continúan buscando al quinto ocupante de la embarcación. Del procedimiento participan efectivos de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

