Capitanich y la unidad peronista: “Nos asegura la primera vuelta y la victoria en el ballotage”

El senador nacional de Unión por la Patria, Jorge Capitanich, desestimó los intentos del oficialismo para sumar “opacidad” en el sistema electoral y se refirió a los urgentes desafíos del peronismo de cara al año electoral.

En el Gobierno “lo que quieren es aumentar el grado de opacidad en loos fondos, generar un proceso para aumentar exponencialmente el financiamiento privado sin límites y reducir drásticamente el financiamiento público”, advirtió el exgobernador del Chaco en declaraciones a la AM 530.

Asimismo, hizo foco en la “falsedad de los discursos de transparencia de la extrema derecha”, al tiempo que cuestionó la “pasividad” frente a cierta maniobras institucionales.

Cuestión Malvinas

Por otra parte, condenó el “servilismo” de la gestión de Javier Milei hacia “intereses extranjeros”, por lo que evaluó que “todos los anuncios rimbombantes de un admirador de Margaret Thatcher suenan absolutamente ridículos e infundados”.

“Los argentinos tenemos que pensar en defender nuestros recursos estratégicos y el patrimonio nacional” expuso y dio cuenta que la reserva de agua dulce, los minerales críticos y la autonomía energética “son la base para el desarrollo independiente”.

Peronismo 2027

En cuanto a la “reorganización interna” en el justicialismo, el exjefe de Gabinete sostuvo que “la proscripción judicial que sufre Cristina Fernández de Kirchner es una dificultad objetiva y un problema serio para la democracia argentina”.

“La tarea clave es unificar la representación, porque eso significa tener capacidad de acción colectiva y disciplina política para interpretar las demandas de un pueblo y ejecutarlas”, acotó Capitanich.

Al respecto, el legislador detalló los tres pilares de un programa de gobierno que considera “innegociables” para recuperar la iniciativa: política de ingresos, industrialización y obra pública integral.

“El endeudamiento de las familias está destrozando los bolsillos; no podemos no tener una política de ingresos ni de recomposición tarifaria, porque sin política de ingresos no hay consumo, y sin consumo no hay recuperación económica”, plasmó ‘Coqui’, para luego poner de relieve la urgencia de “reponer subsidios a los servicios básicos para proteger a los sectores más vulnerables”.

Así las cosas, expuso que “sin acuerdo de unidad podés fracasar en la etapa de elegir candidaturas; nosotros tenemos que tener esa capacidad de masa crítica y unidad programática porque la unidad nos asegura la primera vuelta y la victoria en el ballotage”.