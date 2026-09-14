La Chancha Muda vuelve a La Plata para presentar “A todos mis santos”

La Chancha Muda vuelve a la ciudad de La Plata con todo su rocanrol a cuestas. La cita es el sábado 26 de septiembre en el Teatro Ópera, con entradas a la venta vía Livepass y en la boletería de la sala, calle 58 entre 10 y 11 (cuatro cuotas sin interés comprando con tarjetas del Banco Provincia).

Será la ocasión propicia para presentar en las diagonales A todos mis santos, placa grabada entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 en Estudios Romaphonic y Estudio Garra, con producción artística de Ale Vázquez y Germán Wiedemer.

La idea central del registro fue capturar la energía de la banda tocando en conjunto: las canciones se grabaron en vivo en el estudio, priorizando un sonido orgánico y la potencia colectiva del grupo.

Sobre esa base se sumaron después teclados, un cuarteto de cuerdas acústicas y coros, incorporados como sobregrabaciones para ampliar el universo sonoro del disco.

Nacida en 2011 en el barrio porteño de Parque Patricios, La Chancha Muda está liderada por Gonzalo ‘Chano’ Pascual y combina rock alternativo y raíces barriales con elementos de ska, punk y murga rioplatense. Su propuesta se caracteriza por la potencia de sus shows en vivo y una lírica de tono poético y social.

La banda editó cinco discos hasta el momento: Ya no queda más lugar bajo las alfombras (2013), Siamo Fuori (2016), La Peste del Cazador (2019), ¿Quiénes somos? (2023) y A todos mis santos (2026). Ese recorrido le permitió construir una identidad propia y llegar a escenarios y festivales de todo el país, entre ellos Cosquín Rock. Después de más de una década de trabajo autogestionado, el grupo continúa expandiendo su música y su público.