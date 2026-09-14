Cinco cuadras de cola y más de 1.500 personas para 14 puestos en una parrilla de Berazategui

Una convocatoria laboral presencial en el partido de Berazategui generó un fuerte impacto este lunes 14 de septiembre. Más de 1.500 personas hicieron hasta cinco cuadras de cola con curriculum vitae en mano para postularse a los únicos 14 puestos de trabajo disponibles en Los Agüero Resto Bar, un nuevo emprendimiento impulsado por el músico Marcelo Agüero —líder de la banda Los Leales— y su hijo Ezequiel.

Las entrevistas se desarrollaron en la sede del local de Avenida Eva Perón 1464, en el cruce con la calle 114. La masiva llegada de postulantes comenzó en horas de la madrugada, obligando a los organizadores a extender la jornada para atender a todos los vecinos que esperaban bajo el frío.

🔥 DESESPERACIÓN POR TRABAJO: CINCO CUADRAS DE FILA POR APENAS 14 PUESTOS 800.000 pesos



Una imagen que golpea de frente: cientos de personas hicieron más de cinco cuadras de fila para conseguir trabajo en la nueva parrilla Los Agüeros, que abrirá este jueves en Berazategui. La… pic.twitter.com/CAzJ2izOR4 — Argentina Noticias (@argennoti) September 14, 2026

Sueldo de $800.000 y vacantes a cubrir

El principal atractivo de la búsqueda radicó en la propuesta salarial confirmada por los dueños, quienes informaron un salario base de $800.000 mensuales para todas las posiciones del establecimiento.

La convocatoria apuntó a cubrir perfiles operativos para la inauguración oficial prevista para este jueves 17 de septiembre:

Sector cocina: Parrillero , cocinero y ayudante de cocina .

Atención al público: Mozos , mozas y encargado de salón.

Mantenimiento: Bachero, copero y personal de limpieza.

"Dos cuadras de cola y ni inauguramos": la reacción de los dueños

Ante el imprevisto aluvión de aspirantes, los fundadores expresaron su asombro en las redes sociales del comercio: "Dos cuadras de gente esperando y todavía ni inauguramos", manifestaron durante la mañana, confirmando que entrevistarían a cada uno de los vecinos presentes.

Entre los testimonios recopilados se destacaron historias de jóvenes en busca de su primer empleo formal y trabajadores desocupados de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela que declararon llevar más de un año desempleados o subsistiendo con changas informales.