Se perdieron más de 354 mil empleos registrados en Argentina y crece el monotributo

El mercado de trabajo registrado en la Argentina continúa reflejando el impacto de la recesión económica. De acuerdo con los últimos datos elaborados por la Secretaría de Trabajo sobre la base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se perdieron 354.128 empleos asalariados formales entre noviembre de 2023 y junio de 2026.

El deterioro afectó a las tres categorías principales del trabajo en relación de dependencia: el sector privado encabeza la caída con 246.312 puestos menos (-3,9%), seguido por el sector público con una reducción de 87.629 empleos (-2,5%) y el personal de casas particulares, que perdió 20.187 lugares (-4,3%).

#Industria 🏭⚠️ Cerró una histórica metalúrgica de Escobar tras más de 50 años



La empresa Metalúrgica Escobar, dedicada a la fabricación de autopartes y con más de medio siglo de trayectoria, cerró definitivamente su planta. La decisión dejó a más de 60 trabajadores sin empleo y… pic.twitter.com/MhKIR4rTup — ANDigital (@ANDigitalOK) September 10, 2026

Parate industrial y el salto al trabajo independiente

La contracción laboral pega de lleno en los sectores productivos intensivos. La industria manufacturera acumula 20 meses consecutivos de caída en los niveles de ocupación, mientras que el comercio suma 13 meses a la baja. Con estos registros, el volumen total de asalariados privados retrocedió a niveles equiparables a los de fines de 2014.

#Crisis 📉🏭 Alarma en la economía: fuertes caídas de la industria y la construcción en julio



Los últimos datos del INDEC encendieron señales de alerta sobre la actividad productiva. En julio, la industria manufacturera cayó 4,9 % interanual, mientras que la construcción… pic.twitter.com/oUurIGcdLR — ANDigital (@ANDigitalOK) September 8, 2026

Como contrapartida al achicamiento del empleo en relación de dependencia, los datos oficiales muestran una marcada migración hacia el trabajo independiente. Durante el mismo período, el régimen de monotributo sumó 169.026 nuevos inscriptos (+8,3%), dando cuenta de un proceso de sustitución de puestos estables por modalidades de contratación con menor cobertura social y precarización laboral.