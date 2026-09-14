Milei alineó a la tropa legislativa de LLA y dejó un aviso: “El rumbo económico no me es negociable”

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una cumbre estratégica en Casa Rosada junto a diputados y senadores del bloque de La Libertad Avanza. En un mensaje enfocado en cerrar filas dentro del espacio oficialista y marcar la cancha hacia la agenda parlamentaria, el jefe de Estado repasó los resultados de su programa de gobierno y dejó una advertencia tajante sobre la política financiera: "La clave es mantenerse en el rumbo. Eso no es negociable".

Acompañado por las principales autoridades del Gabinete y de ambas cámaras, Milei instó a los legisladores a defender la credibilidad fiscal conseguida. "En el 2023 éramos un montón de promesas, ahora somos un montón de resultados", remarcó para contrastar la etapa fundacional del partido libertario con la gestión actual.

Números de la economía, consumo y los 5 pilares del modelo

#JavierMilei📸 La foto que usó Milei para hablar del consumo es de mayo



El Presidente publicó en X una imagen de una multitud haciendo fila en la inauguración de Miniso en el DOT Baires para cuestionar a quienes hablan de un consumo deprimido.



El detalle: la foto es del 28 de… pic.twitter.com/GCOfyOasFI — ANDigital (@ANDigitalOK) September 12, 2026

Durante la exposición, el mandatario nacional contrapuso los datos del INDEC y del Banco Central frente a los cuestionamientos del arco opositor. En ese sentido, aseguró que la economía argentina acumula 27 meses consecutivos de crecimiento, con una expansión cercana al 10% durante los primeros dos años de administración libertaria.

En relación con el mercado interno, el Presidente rechazó las versiones sobre un enfriamiento del comercio y sostuvo que el consumo privado se ubica en niveles históricos, respaldado por una tasa de recuperación superior a la media de la última década. Asimismo, proyectó que las exportaciones anuales superarán la barrera de los 100 mil millones de dólares.

Ante la tropa propia, Milei ratificó los cinco pilares del plan económico:

Equilibrio fiscal sin excepciones.

Baja de impuestos y alivio tributario.

Desregulación profunda de los mercados.

Apertura comercial al mundo.

Desarrollo del capital humano y la tecnología.

El libro de regalo para legisladores

Hacia el cierre del encuentro en el Salón de los Acuerdos, el jefe de Estado entregó a cada uno de los legisladores presentes un ejemplar del libro "Economía en una lección", obra clásica del pensador liberal Henry Hazlitt.

El regalo sirvió como disparador para un debate sobre la importancia de la educación económica, la reducción del peso del Estado y la aceleración de la productividad privada como motores para sostener el crecimiento.