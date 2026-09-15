Política | 15 sep 2026
Ballotage 2023
Barrionuevo: “Invertí en Milei porque me interesaba que no ganara Massa”
Además, dentro del escenario político nacional, el titular del gremio gastronómico sostuvo que “acá hay dos personas que son dañinas, una es Cristina, la otra es Macri”.
El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, justificó su decisión de respaldar públicamente a Javier Milei en 2023 y apuntó fuertemente contra sus antecesores en la Casa Rosada.
“Yo invertí en Milei porque me interesaba que no ganara Massa”, reveló el extitular de la CGT Azul y Blanca en declaraciones a LN+.
De todas maneras, explicó que su vínculo con el jefe de Estado cambió por completo tras un encuentro que mantuvieron. “Una reunión con Javier me llevó a no querer verlo más”, reconoció, aunque evitó entrar en detalles.
Luego cuestionó el rol de la Confederación General del Trabajo (CGT), al evaluar que la central obrera acompaña al Gobierno a pesar de sus críticas públicas. “Milei está solo; la CGT apoya, se va a quejar al Papa y hace videos culturales”, ironizó Barrionuevo.
“Milei no puede decir que no acompañamos”, acotó en torno a la pasividad sindical pese al ajuste.
Finalmente, advirtió que “acá hay dos personas que son dañinas, una es Cristina, la otra es Macri” y evaluó que “Massa y el kirchnerismo ya no existen”.