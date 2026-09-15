Barrionuevo: “Invertí en Milei porque me interesaba que no ganara Massa”

El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, justificó su decisión de respaldar públicamente a Javier Milei en 2023 y apuntó fuertemente contra sus antecesores en la Casa Rosada.

“Yo invertí en Milei porque me interesaba que no ganara Massa”, reveló el extitular de la CGT Azul y Blanca en declaraciones a LN+.

De todas maneras, explicó que su vínculo con el jefe de Estado cambió por completo tras un encuentro que mantuvieron. “Una reunión con Javier me llevó a no querer verlo más”, reconoció, aunque evitó entrar en detalles.

Luego cuestionó el rol de la Confederación General del Trabajo (CGT), al evaluar que la central obrera acompaña al Gobierno a pesar de sus críticas públicas. “Milei está solo; la CGT apoya, se va a quejar al Papa y hace videos culturales”, ironizó Barrionuevo.

“Milei no puede decir que no acompañamos”, acotó en torno a la pasividad sindical pese al ajuste.

Finalmente, advirtió que “acá hay dos personas que son dañinas, una es Cristina, la otra es Macri” y evaluó que “Massa y el kirchnerismo ya no existen”.

