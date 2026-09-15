Flores en la Luna celebra en Uniclub su primer aniversario

Flores en la Luna nació como la continuidad natural de una historia atravesada por la amistad, la música y muchos años de escenarios compartidos. Integrada por músicos provenientes de El Bordo, la banda atraviesa una nueva etapa con identidad propia.

La esencia permanece intacta: el rock argentino, las guitarras, las canciones y ese encuentro único que sucede cuando una banda se encuentra con su público.



Diego Kurz (guitarra y voz), Pablo Spivak (bajo), Miguel Soifer (batería), Leandro Kohon (teclados y armónica), Andrés Soifer (guitarras) y Leandro Visca (voz) compartieron más de dos décadas de trayectoria juntos y hoy emprenden un nuevo camino.

La primera canción fue “Náufrago”, grabada y mezclada en El Refugio Estudios y producida por ellos mismos. Una composición que mantiene la energía y el pulso característico del rock que los formó.

“Fue la primera canción que surgió incluso antes de tener nombre como banda. Veníamos de un momento de transición, sin un proyecto donde volcar nuestra creatividad, pero con la necesidad intacta de tocar juntos”, expusieron.

Y sentenciaron: “El título refleja esa sensación de deriva, pero también el impulso de volver a empezar: cuando todo se mueve, lo único que permanece claro es el deseo de hacer música”.

Tras el el alejamiento de Ale Kurz y en el marco de su primer año, Flores en la Luna regresa a Capital Federal el sábado 31 de octubre para presentarse en Uniclub (Guardia Vieja 3360).

Será una fecha especial en la que la banda compartirá escenario con Discontinuos y adelantará canciones de su disco. Las entradas anticipadas están disponibles en alpogo.com y Rivadavia Rock.